هدف على طريقة السلطان.. إبراهيموفيتش ينتزع نقطة ميلان أمام أودينيزي

تعادل ميلان مع مضيفه أودينيزي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر للدوري الإيطالي.

البداية أتت لصالح أودينيزي في الدقيقة 17 بعمل فردي من بيتو الذي سدد لترتد الكرة من الحارس مايك مينيان فيتابعها اللاعب نفسه في الشباك.

وفي الدقيقة 43 أطلق براهيم دياز تسديدة مرت بجوار القائم، فيما سجل ثيو هيرنانديز هدف التعادل في الدقيقة 44 ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

مع بداية الشوط الثاني أجرى ستيفانو بيولي مدرب ميلان ثلاثة تبديلات بخروج إسماعيل بن ناصر ورادي كرونيتش وتيموي باكايوكو، ونزول ساندرو تونالي وجونيور ميسياس وفرانك كيسي.

وفي الدقيقة 69 أتى سامو كاستييخو في رابع تبديلات ميلان بدلا من أليكسيس سايليمايكرس، فيما أتى دانييل مالديني في الدقيقة 81 كآخر تبديل على حساب براهيم دياز.

كاد بيتو أن يسجل الثاني في الدقيقة 83 ولكن مرت كرته بجوار القائم، وفي الدقيقة 92 أتى زلاتان إبراهيموفيتش بهدف التعادل بتسديدة أكروباتية كالعادة من متابعة.

وفي اللحظات الأخيرة تعرض إيزاك ساكسيس لاعب أودينيزي للطرد المباشر بسبب السلوك غير الرياضي، لتنتهي المباراة بنقطة تركت صدارة ميلان في مهب الريح.

النتيجة رفعت رصيد الروسونيري إلى 39 نقطة في المركز الأول مؤقتا، بفارق نقطتين عن إنتر ميلان الذي يواجه كالياري في نفس الجولة، و3 نقاط عن نابولي صاحب فارق الأهداف الأفضل والذي يلعب مع إمبولي.