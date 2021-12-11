منتخب مصر يهدي مشجع قميص زيزو بعد طلبه خلال مباراة الأردن

سلم وائل جمعة مدير منتخب مصر قميص أحمد سيد زيزو لاعب المنتخب لمشعج ظهر في المدرجات أثناء المباراة وهو يطلب القميص.

وفاز منتخب مصر على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب الجنوب في ربع نهائي كأس العرب 2021.

وصنع زيزو الهدف الأول لمصر بعرضية رائعة قابلها مروان حمدي برأسية في المرمى.

وظهر المشجع أثناء المباراة وهو يحمل لافتة كتب عليها: "زيزو.. إبني بيحبك وعاوز تيشيرتك".

واستجاب وائل جمعة لطلب المشجع عقب نهاية المباراة وأهدى له قميص زيزو كما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه على تويتر.

وسيلتقي منتخب مصر مع تونس يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي البطولة.