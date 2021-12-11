مرموش يعتذر لجماهير فولفسبورج بعد تسديد ركلة جزاء على طريقة بانينكا

اعتذر عمر مرموش لاعب شتوتجارت لجماهير فولفسبورج بعد مباراة الفريقين في الأسبوع 15 من الدوري الألماني.

وصنع مرموش هدف شتوتجارت الأول قبل أن ينفذ ضربة جزاء على طريقة بانينكا اصطدمت بالعارضة في المباراة التي انتهت بفوز شتوتجارت بهدفين دون رد.

وقابلت جماهير فولفسبورج الأمر بصافرات الاستهجان قبل أن يغادر مرموش الملعب.

ولعب مرموش بقميص فولفسبورج معارا في الموسم الماضي.

وقال مرموش عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي انستاجرام: "لقد حاولت تأمين الفوز لفريقي بركلة الجزاء".

وأضاف "أحترم دائما الخصوم وبشكل خاص فولفسبورج التي أقدره كثيرا".

وتابع "يؤسفني أن الطريقة التي سددت بها ضربة الجزاء قد تخلق انطباعا خاطئا".

وشارك مرموش في 10 مباريات مع شتوتجارت هذا الموسم سجل خلالها هدفين وصنع 3 أهداف.