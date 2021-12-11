رانجنيك: نورويتش لم يكن بالخصم السهل.. وما زلنا في حاجة للتحسن

شدد الألماني رالف رانجنيك المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد على أن فريقه لعب مباراة جيدة أمام فريق قوي مثل نورويتش مشيرا إلى أن الفريق ما زال في حاجة للتحسن.

وفاز مانشستر يونايتد على نورويتش سيتي بهدف دون رد سجله كريستيانو رونالدو من علامة الجزاء.

وقال رانجنيك في تصريحات لشبكة "بي بي سي" الإخبارية: "لقد كانت مباراة قوية للغاية وبدنية للغاية. لقد لعبوا جيدا وواجهتنا بعض المشاكل في الربع ساعة الأولى".

وأضاف "سيطرنا على المباراة ولكن لم يكن لدينا دائما أفضل الحلول الممكنة. قدمنا ​​أداء جيدا من الناحية الدفاعية ولم نسمح لهم في الشوط الأول بالحصول على الكثير من التسديدات أو الفرص".

وتابع "في الشوط الأول ، أخبرت اللاعبين أننا بحاجة إلى زيادة سرعة المباراة. كان الشوط الثاني أفضل قليلا ولكن في النهاية كنا محظوظين لأننا حصلنا على شباك نظيفة ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به".

واستكمل "في الشوط الثاني لم أكن سعيدًا على الإطلاق بعدد الضربات الركنية التي منحناها لهم ولكننا فزنا بالنقاط الثلاث. تلقينا أكبر عدد من الأهداف عندما تقارننا بفرق نصف الجدول الأول ولكننا الآن خرجنا بشباك نظيفة في مباراتين وهو أمر جيد لكننا ما زلنا بحاجة إلى تحسين ذلك خارج الأرض، خاصة ضد الفرق البدنية أو الفرق التي تهاجم بقوة مثل نورويتش".

وأتم "في النهاية، نحتاج إلى أن نكون قادرين على المنافسة على هذا النوع من المستوى وأن نكون مستعدين بدنيا. في غضون ثلاثة أيام لدينا المباراة القادمة خارج ملعبنا على برينتفورد ولن يكون الأمر أسهل".