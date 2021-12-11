مهند لاشين: جماهير مصر هي اللاعب رقم 1.. والأردن صعبت المهمة علينا

السبت، 11 ديسمبر 2021 - 22:24

كتب : محمد الجزار

منتخب مصر - كأس العرب - مهند لاشين

شدد مهند لاشين لاعب المنتخب المصري على الدور الكبير للجماهير المصرية في مساندة الفريق مشيرا إلى أن المنتخب الأردني صعب المهمة على الفراعنة.

وفاز المنتخب المصري على نظيره الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الدور ربع النهائي من كأس العرب.

وقال مهند لاشين في تصريحات صحفية: "الجماهير المصرية هي اللاعب رقم 1 في صفوف المنتخب، وهي السبب في الأداء القوي والانتصارات التي نحققها".

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وأضاف "مواجهة الأردن لم تكن سهلة، تسجيلهم لهدف مبكر أربك الصفوف نوعا ما ولكننا تمكننا من العودة في المباراة وإدراك التعادل ثم الفوز بثلاثية".

وتابع "المنتخب الأردني منظم في الملعب ويمتك لاعبوه قوة بدنية كبيرة وهو ما ساعدهم لتقديم شوط أول قوي ولكن ثقتنا في قدراتنا كانت العامل الأساسي في حسم اللقاء".

وأتم عن مواجهة تونس "ستكون قوية بالطبع في ظل امتلاك المنتخبين لمجموعة مميزة من اللاعبين. سنعمل على استعادة عافيتنا أولا ثم الاستعداد لنصف النهائي من أجل مواصلة الانتصارات".

ويلعب المنتخب المصري مع تونس الأربعاء المقبل في نصف النهائي.

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