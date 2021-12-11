كأس العرب – أبو ليلى: قاتلنا أمام مصر والخبرات خانتنا

يرى يزيد أبو ليلى حارس الأردن بأن الخبرات خانت فريقه أمام مصر، ومنحت الفراعنة الانتصار.

مصر فازت على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ربع نهائي كأس العرب.

وقال أبو ليلى في تصريحات عقب المباراة: "جميع اللاعبين قاتلوا في المباراة من البداية وحتى النهاية وبذلوا قصارى جهدهم، إلا أن الحظ لم يحالفنا خاصة في الشوط الأول".

أبو ليلى أضاف "مصر منتخب كبير على الصعيدين الإفريقي والعربي، وما قدمناه في مباراة اليوم أمرا مميزا للغاية، حيث كنا أفضل في الشوط الأول، وكان من الممكن حسم اللقاء في الشوط الأول".

حارس الأردن أكمل "المنتخب الأردني عانى قبل هذه المباراة من نقص حاد في اللاعبين بسبب الإصابات، حيث أن جميع البدلاء كانوا من الشباب الجدد، ولم يكن لديهم الخبرة الكافية لخوض مثل هذه المباراة الكبيرة".

وأتم "ينتظرنا الأفضل في الاستحقاقات المقبلة في ظل التشكيلة المميزة التي يضمها منتخبنا، والمستويات التي قدمناها في البطولة العربية. المنتخب سيستعد في الفترة المقبلة لخوض التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا في الصين 2023".

وتلتقي مصر مع تونس في نصف نهائي كأس العرب يوم الأربعاء المقبل.