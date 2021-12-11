مرموش يصنع ويهدر ركلة جزاء في فوز شتوتجارت على فولفسبورج

صنع عمر مرموش هدفا في فوز شتوتجارت على فولفسبورج بهدفين دون رد ضمن مباريات الأسبوع الـ15 من الدوري الألماني.

وصنع مرموش الهدف الأول لـ كونستانتينوس مافروبانوس في الدقيقة 25.

ووقع فيليب فورستر على الهدف الثاني في الدقيقة 63.

وأهدر عمر مرموش ركلة جزاء في الدقيقة 79 غادر بعدها ملعب المباراة تاركا مكانه لكريس فيهريش.

الفوز رفع رصيد شتوتجارت للنقطة 17 في المركز الـ15 بينما توقف رصيد فولفسبورج عند 20 نقطة في المركز العاشر.

وشارك مرموش في 10 مباريات مع شتوتجارت هذا الموسم سجل خلالها هدفين وصنع 3 أهداف.