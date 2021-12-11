تعثر جديد.. يوفنتوس يتعادل مع فينسيا في ليلة إصابة ديبالا

السبت، 11 ديسمبر 2021 - 21:14

كتب : FilGoal

فينيسيا × يوفنتوس

تعادل فينيسيا مع ضيفه يوفنتوس بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر للدوري الإيطالي.

سجل ألفارو موراتا هدف يوفنتوس في الدقيقة 32، وتعادل ماتيا أرامو في الدقيقة 55.

في بداية المباراة اضطر ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس لإجراء تبديل اضطراري في الدقيقة 12، حيث حل كايو جورجي بدلا من باولو ديبالا المصاب.

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وفي الدقيقة 32 تلقى ألفارو موراتا تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء لينفرد بحارس المرمى ويسجل في الزاوية اليسرى.

وتعرض الهدف للمراجعة بتقنية الفيديو لوجود شك في لمسة يد خلال التحضير للهدف، ولكن بعد المراجعة أعلن الحكم باولو فاليري احتساب الهدف في الدقيقة 35.

ولكن في الدقيقة 55 أرسل ريدجيكيانو هابس تمريرة حاسمة إلى ماتيا أرامو ليسجل مباشرة في أسفل الزاوية اليسرى ويقتنص هدف التعادل.

وطالب لاعبو يوفنتوس بركلة جزاء في الدقيقة 75 دون استجابة من الحكم، بينما أجرى أليجري 3 تبديلات في الدقيقة 76، بخروج لوكا بيليجريني وكايو جورجي (بديل ديبالا) وفيديريكو برناردسكي، ونزول أليكس ساندرو ومويس كين ورودريجو بينتانكور.

آخر تبديلات يوفنتوس أتى في الدقيقة 87 بخروج مانويل لوكاتيلي ونزول ماتياس سول.

بهذه النتيجة يحتل يوفنتوس المركز السادس بـ28 نقطة، بفارق 10 نقاط قابلة للزيادة عن المتصدر ميلان الذي لم يلعب بعد في هذه الجولة، بينما رفع فينيسيا رصيده إلى 16 نقطة في المركز السادس عشر.

يوفنتوس ديبالا موراتا فينسيا
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