كأس العرب - مهاجم الأردن: قدمنا مباراة بطولية.. سنكون ندا للجميع مستقبلا

شكر يزن النعيمات مهاجم المنتخب الأردني فريقه على المستوى الذي ظهر به أمام المنتخب المصري مشيرا إلى أن المستقبل سيكون أفضل.

وخسر المنتخب الأردني بهدفين مقابل هدف واحد أمام مصر بعد التقدم بهدف في الدور ربع النهائي من كأس العرب.

وقال يزن النعيمات صاحب هدف الأردن في المباراة لقناة بي إن سبورتس: "أبارك لإخواننا المصريين على الفوز، كنا رجالا وظهرنا بمستوى جيد وتقدمنا في النتيجة".

وأضاف "كان من الطبيعي أن نتراجع بعض الشيء في الشوط الثاني ونعتمد على الهجمات المرتدة".

وواصل "قدمنا مباراة قوية أمام بطل إفريقيا لذلك يجب أن أحيي الفريق على ما قدمه".

وأتم "الحمد لله على ما قدمناه والبطولات القادمة سنكون ندا لأي فريق".

ويلعب المنتخب المصري مع تونس الأربعاء المقبل في نصف النهائي.