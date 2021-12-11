مؤتمر كيروش: توترنا وقوتهم منحت الأردن البداية الجيدة.. عدنا بشخصيتنا ولهذا احتفلت بشدة

يرى كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر بأن توتر اللاعبين في بداية المباراة منح الأفضلية لـ الأردن، قبل أن يعود الفراعنة بقوة.

مصر قلبت تأخرها أمام الأردن لفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وتأهلت لنصف نهائي كأس العرب.



















































































































وقال كيروش في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "اللاعبون كانوا متوترين في بداية المباراة. في المقابل بدأ الأردن بمنتهى القوة، لكن عودتنا كانت رائعة. لاعبو مصر صغار السن ولذلك يحسب لهم شخصيتهم القوية".

وأضاف "سيطرنا على 60% أو 70% من المباراة. بعد أول 20 دقيقة، استحوذنا على المباراة تماما".

كيروش أتبع "إذا كان الأردن قد بدأ المباراة بشكل جيد، فقط سيطرنا على اللقاء بعد ذلك، وأنهينا الشوط الثاني والوقت الإضافي بقوة، وكنا نحاول أن نفوز بالمباراة واعتمد الأردن على الهجمة المرتدة".

المدرب البرتغالي أكمل "سيطرنا على المباراة وكنا نريد الفوز والنتيجة النهائية هي جائزة نستحقها".

وواصل "الوقت مبكر للحديث عن الإصابات فلم ننته من التقييم بعد. أعلم أن إصابة حمدي فتحي بسيطة، لكننا لا نملك المعلومات الكافية الآن".

المدرب البرتغالي استمر "أهم شيء نفعله أن نرتاح بعد هذه المباراة القوية والتي كانت صعبة على كلا الفريقين. الأهم هو أن نستعيد عافيتنا ونرى ما سيحدث. لدينا بعض المشكلات بسبب الإصابات".

وعن احتمالية تغيير التشكيل في المباريات المقبلة، قال كيروش "ارتكبنا بعض الأخطاء وهو ما تفعله كل الفرق ولكن إذا لم يخطئ هؤلاء اللاعبين ويتعلموا فإن مستواهم لن يتطور".

واسترسل "لم نكن في قمة تركيزنا في البداية ولكننا نجحنا بعد ذلك في العودة وإغلاق المساحات بين الخطوط وخاطرنا من أجل الفوز".

كيروش أكمل "اللاعبون أخطأوا في بعض التمريرات ولكنهم استعادوا توازنهم وظهروا بشكل جيد للفوز بهذه المباراة".

وأتم "المباراة كانت عصيبة وفي بعض الأحيان نرى طاقة ومجهود كبير من اللاعبين ويخلقون الفرص ولا تنتهي كما يجب، وفي النهاية سجلنا الهدف ولهذا احتفلت بقوة".

كيروش رد أيضا على سؤال إن كانت فرق آسيا أفضل من إفريقيا بصفته مدرب مصر الحالي، وإيران السابق، فقال "لا يمكن الحكم، فهناك العديد من الدول الأسيوية غير موجودة، هذه البطولة للعرب وليست للقارتين".

وأتم "هناك تشابه في أسلوب اللعب بين مصر والأردن، على الأردنيين أن يفخروا بهذا الفريق".

وتلعب مصر مع تونس يوم الأربعاء المقبل، في نصف نهائي بطولة كأس العرب.