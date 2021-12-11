كأس العرب - مدرب الأردن: كان من الممكن أن نحسم المباراة أمام مصر في الشوط الأول

السبت، 11 ديسمبر 2021 - 20:53

كتب : FilGoal

عدنان حمد

يرى عدنان حمد المدير الفني للمنتخب الأردني أن فريقه كان من الممكن أن يحسم المباراة أمام مصر منذ الشوط الأول مشيرا إلى أنه فخورا بكل اللاعبين.

وخسر المنتخب الأردني بهدفين مقابل هدف واحد أمام مصر بعد التقدم بهدف في الدور ربع النهائي من كأس العرب.

وقال عدنان حمد في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: "لم نكن محظوظين أمام المنتخب المصري، أشكر اللاعبين الأبطال الذين قدموا مباراة جيدة".

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وأضاف "كان من الممكن أن نحسم المباراة من الشوط الأول بفارق 3 أهداف، أضعنا الكثير من الفرص وعانينا بعد ذلك من ظروف الإصابات ولم يكن لدينا حتى عدد من اللاعبين الكافيين لإجراء التغييرات".

وواصل "قدمنا بطولة كبيرة واكتسبنا لاعبين شباب على أعلى مستوى، فخور باللاعبين وأعتقد أن هذا هو شعور كل اللاعبين".

وأتم "لعبنا مباراة قوية وتحدينا الظروف الصعبة من الإصابات وفيروس كورونا".

ويلعب المنتخب المصري مع تونس الأربعاء المقبل في نصف النهائي.

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