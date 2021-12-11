انتهت كأس العرب – المغرب (3)-(5) الجزائر.. توقاااي يسجل.. محاربو الصحراء إلى نصف النهائي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المغرب والجزائر، في ربع نهائي كأس العرب.

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-محمد أمين توقاي يسجل الركلة الحاسمة. الجزائر إلى نصف النهائي

-كريم بركاوي يهدر الرابعة لـ المغرب

-حسين بن عيادة يسجل الرابعة لـ الجزائر

-يحيى جبران يسجل الثالثة لـ المغرب

-عبد الرازق بدران يسجل الثالثة لـ الجزائر

-بدر بانون يسجل الثانية لـ المغرب

-سفيان بن دبكة يسجل الثانية لـ الجزائر

-سفيان رحيمي يسجل الأولى لـ المغرب

-يوسف بلايلي ييسجل الأولى لـ الجزائر

بداية ركلات الترجيح

نهاية الوقت الإضافي الثاني.. إلى ركلات الترجيح.

ق. 110 التعاااااااااااادل. مخالفة يقابلها بدر بانون برأسية في المرمى.

ق. 105 كرة ثابتة يسددها الناهيري من وسط الملعب ويتصدى لها مبولحي إلى ركنية بصعوبة.

ق. 101 أوووه جووووووول تاارييييخي من وسط الملعب عن طريق البلايلي. كرة طولية من الدفاع استلمها البلايلي في وسط الملعب على صدره واستدار وسدد مباشرة في مرمى أنس زنيتي.

ق. 100 تبديل للمغرب بدخول محمد علي بيمامير بدلا من وليد الكرتي.

بداية الوقت الإضافي الأول

نهاية الوقت الأصلي بالتعادل. إلى الوقت الإضافي

ق. 80 مخالفة تنفذ داخل منطقة الجزاء ويبعدها الدفاع وتصل إلى زكريا بوتمان الذي يسدد فوق المرمى.

ق. 69 أوووه كريم البرقاوي يمر يشكل رائع ويدخل الست ياردات ويسدد، لكن مبولحي يتصدى.

ق. 63 جووووووووول التعااادل. كرة ثابتة يقابلها محمد الناهيري برأسية في المرمى.

ق. 60 جووووول أوووول. ياسين براهيمي يسجل ركلة الجزاء.

ق. 58 أوووه الحكم يعود لتقنية الفيديو ويحتسب ركلة جزااء.

ق. 56 يوسف بلايلي يسقط داخل منطقة الجزاء بعد احتكاك من محمد شيبي ويطالب بركلة جزاء.

ق. 48 زنيتي يتألق مجددا أمام تصويبة مزياني من داخل منطقة الجزاء.

ق. 47 طولية إلى يوسف بلايلي الذي أرسل عرضية قابلها طيب مزياني بلمسة تصدى لها أنس الزنيتي وأبعدها الدفاع بصعوبة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 طولية إلى طيب المزياني داخل منطقة الجزاء والذي استلم وسدد لكن بعيدة عن المرمى.

ق. 44 مرتدة مغربية وعرضية من الناهيري يخرجها الدفاع إلى ركنية.

ق. 43 انطلاقة رائعة من مروان زروقي الذي يدخل منطقة الجزاء ويسقط مطالبا بركلة جزاء والحكم لا يحتسب شيء.

ق. 39 تصويبة من أشرف بنشرقي بعيدة عن المرمى.

ق. 27 أوووه مبولحي يتألق. ركنية تنفذذ قصيرة ثم عرضية قابلها وليد الكرتي برأسية رائعة وجدت تصد أروع من مبولحي.

ق. 18 انطلاقة من حسين بن عيادة وعرضية يبعدها الدفاع وتصل إلى ياسين براهيمي الذي استلم وسدد في الدفاع لتصل إلى بن عيادة مجددا ويسدد في أنس الزنيتي لكن من وضعية تسلل.

ق. 13 عرضية من محمد ناهيري وتدخل قوي بين أزارو ورايس مبولحي الذي تصدى للكرة.

ق. 10 تصويبة جديدة من بلايلي تتحول إلى ركنية.

ق. 8 ركنية جزائرية ينقذها أنس الزنيتي.

بداية المباراة