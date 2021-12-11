خبر في الجول – أشعة لتحديد مستوى إصابة الشناوي

السبت، 11 ديسمبر 2021 - 20:41

كتب : بسام أبو بكر

محمد الشناوي حارس منتخب مصر أمام الأردن

سيخضع محمد الشناوي حارس منتخب مصر لأشعة لتحديد مستوى إصابته في العضلة الخلفية.

واشتكى الشناوي من آلام في العضلة الخلفية خلال مباراة منتخب مصر أمام الأردن.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الشناوي سيخضع لأشعة على العضلة الخلفية لتحديد مستوى الإصابة.

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الشناوي سقط على الأرض في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، لكنه استكمل اللقاء بشكل طبيعي في الشوطين الإضافيين.

وفازت مصر على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف في ربع نهائي كأس العرب.

وتلتقي مصر مع تونس يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي البطولة.

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