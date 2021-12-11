مروان داوود عن هدفه الدولي الأول: كان حلما وتحقق.. ولا نفكر إلا في البطولة
السبت، 11 ديسمبر 2021 - 20:22
كتب : FilGoal
شدد مروان داوود لاعب منتخب مصر على أن الفراعنة لا يفكرون إلا في الفوز بالبطولة مشيرا إلى أن هدفه الأول كان حلما وتحقق.
مروان داوود
النادي : إنبـي
وفاز المنتخب المصري على نظيره الأردني بهدفين مقابل هدف واحد في الدور ربع النهائي من كأس العرب.
وقال مروان داوود في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "ربنا كافئنا على جهدنا، كانت مباراة صعبة أمام فريق قوي ولكننا استطعنا أن نفوز".
وأضاف "تأخرنا بهدف ولكن مع خبرات اللاعبين والمنتخب القوي نجحنا في العودة والتسجيل 3 مرات".
وتابع "هذه فقط البداية، نفكر الآن في نصف النهائي والنهائي. لا نفكر إلا في الفوز بالبطولة".
وواصل عن هدفه الأول مع منتخب مصر "كان حلما وتحقق بالنسبة لي، ولكن الأهم هو الفوز وإسعاد الشعب المصري" .
ويلعب المنتخب المصري مع تونس الأربعاء المقبل في نصف النهائي.