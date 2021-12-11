لاعب عمان لـ في الجول: من الصعب توقع بطل كأس العرب.. وهذا ما استفدناه من المشاركة في البطولة

تحدث أرشد العلوي ف حوار مع FilGoal.com لاعب منتخب عمان عن أسباب الهزيمة أمام تونس في كأس العرب 2021.

وفاز منتخب تونس على عمان بهدفين مقابل هدف واحد في ربع نهائي كأس العرب 2021.

وشهدت المباراة تسجيل العلوي لواحدة من أجمل أهداف البطولة حتى الآن لكنه لم يكن كافيا لتحقيق الفوز والصعود.

ما هي أسباب الخسارة أمام تونس؟

"قوة منتخب تونس وخبرتهم الكبيرة في مثل هذه المباريات هي التي ساهمت في انتصارهم علينا".

ماذا استفاد منتخب عمان من هذه المشاركة؟

"لعب المنتخب العماني أمام منتخبات قوية في كأس العرب وكانت تجربة ممتازة للغاية وتعلمنا فيها قدرتنا على مواجهة أي منتخبات ومستويات"

سجلت واحدا من أجمل أهداف البطولة، هل يطالبكم برانكو دائما بالتسديد من خارج منطقة الجزاء؟

"شيء طبيعي أن يطلب منا المدرب التسديد من خارج المنطقة خاصة وإنها أحد الحلول إذا كانت المباراة منغلقة، يجب أن يكون لديك حلول فردية تسطتيع من خلالها التسجيل، مثل التسديد والمراوغة والحمدلله على كل حال".

ما توقعاتك لبطل كأس العرب في هذه النسخة؟

من الصعب توقع من سيفوز باللقب خلال هذه الفترة، لأن المنتخبات كلها مميزة، من دور الـ 8 كل المنتخبات صعب أن تتوقع منها منتخب يستطيع الحصول على البطولة".

ما رسالتك لجماهر عمان؟

"بإذن الله القادم أفضل وأجمل، بتكاتفنا وتشجيعكم سيكون أكبر حاجز لنا".