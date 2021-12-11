تشكيل كأس العرب – بنشرقي وبنون والكرتي في صفوف المغرب .. وبونجاح على دكة الجزائر

السبت، 11 ديسمبر 2021 - 20:18

كتب : FilGoal

منتخب المغرب - كأس العرب - أشرف بنشرقي

أعلن مجيد بوقرة مدرب منتخب الجزائر للمحليين عن تشكيل فريقه لمواجهة المغرب في ربع نهائي كأس العرب 2021.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: رايس مبولحي

خط الدفاع: حسين بن عيادة – إلياس شتي - محمد الأمين توجاي – عبد القادر بدران

خط الوسط: حسام الدين مريزيق – سفيان بن دبكة – ياسين براهيمي

خط الهجوم: يوسف بلايلي – طيب مزياني – مروان زروقي

ويتواجد بغداد بونجاح مهاجم السد القطري على مقاعد بدلاء الخضر.

على الناحية الأخرى ضم تشكيل حسين عموتة مدرب المغرب للمحليين كل من بدر بنون مدافع الأهلي وأشرف بنشرقي مهاجم الزمالك ووليد الكرتي لاعب بيراميدز.

حراسة المرمى: أنس الزنيتي

خط الدفاع: بدر بنون – مروان سعدان - محمد الناهيري – محمد الشيبي

خط الوسط: يحيى جبران - عبد الإله حفيظي - وليد الكرتي

خط الهجوم: إسماعيل الحداد – وليد أزارو – أشرف بنشرقي

الجزائر المغرب بنشرقي بنون الكرتي كأس العرب
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