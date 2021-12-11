السولية: بدأنا المباراة بشكل سيئ.. سنكون أكثر تركيزا أمام تونس

السبت، 11 ديسمبر 2021 - 20:12

كتب : FilGoal

هدف عمرو السولية في شباك الجزائر - مصر ضد الجزائر - كأس العرب

شدد عمرو السولية قائد المنتخب المصري على أن الفراعنة بدأوا المباراة بشكل سيئ أمام الأردن ولكنهم نجحوا في لم الشمل والعودة في اللقاء.

وفاز المنتخب المصري على نظيره الأردني بهدفين مقابل هدف واحد في الدور ربع النهائي من كأس العرب.

وقال السولية في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "أشكر اللاعبين والجهاز الفني، بدأنا المباراة بشكل سيئ ولم نكن في تركيزنا حتى استقبلنا الهدف الأول".

أخبار متعلقة
كأس العرب - موعد مباراة مصر مع تونس والقنوات الناقلة أفشة: هدف مروان أعادنا للحياة.. وتدربت 3 مرات يوميا للتواجد مع منتخب مصر كأس العرب - محمد شريف: قاتلنا للعودة في النتيجة أمام خصم صعب أحمد رفعت: انخفاض المستوى في بعض الأوقات طبيعي.. وهذه تعليمات كيروش وقت نزولي

وأضاف "تحدثنا مع بعضنا البعض أنه يجب أن نعود في المباراة، هدف التعادل جاء في وقت مناسب للغاية".

وتابع "كل اللاعبين كان لديهم التركيز والطموح لأن نفوز بالمباراة، الكل أدى بروح قوية حتى النهاية، أشكر اللاعبين والجماهير التي لم تتوقف عن مساندتنا".

وواصل عن جائزة رجل المباراة "إنه جهد زملائي، نلعب لعبة جماعية وبمفردي لن أحقق أي شيء. أهدي لهم الجائزة".

وأتم عن مواجهة تونس "سنرتاح اليوم ونبدأ الاستعداد غدا، أتمنى أن نكون مركزين بشكل أفضل وقتها وواثق من قدرتنا على ذلك".

ويلعب المنتخب المصري مع تونس الأربعاء المقبل في نصف النهائي.

مصر الأردن كأس العرب
نرشح لكم
كأس العرب - مدرب الأردن: كان من الممكن أن نحسم المباراة أمام مصر في الشوط الأول خبر في الجول – أشعة لتحديد مستوى إصابة الشناوي الشناوي: عدنا في النتيجة أمام فريق قوي.. بدون عدم الجماهير لن نحقق أي شيء مروان داوود عن هدفه الدولي الأول: كان حلما وتحقق.. ولا نر إلا البطولة
أخر الأخبار
كأس العرب - مدرب الأردن: كان من الممكن أن نحسم المباراة أمام مصر في الشوط الأول 54 ثاتيه | منتخب مصر
مباشر كأس العرب – المغرب ضد الجزائر 7 دقيقة | كأس العرب 2021
أرتيتا متحفظا: هذا سبب إيقاف أوباميانج.. والهدف الاول لوحة فنية 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – أشعة لتحديد مستوى إصابة الشناوي 13 دقيقة | كأس العرب 2021
توخيل: كنا محظوظين بتسجيلنا في الدقائق الأخيرة.. وليس من السهل تسجيل ركلتي جزاء 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الشناوي: عدنا في النتيجة أمام فريق قوي.. بدون عدم الجماهير لن نحقق أي شيء 16 دقيقة | منتخب مصر
مروان داوود عن هدفه الدولي الأول: كان حلما وتحقق.. ولا نر إلا البطولة 32 دقيقة | مصر
لاعب عمان لـ في الجول: من الصعب توقع بطل كأس العرب.. وهذا ما استفدناه من المشاركة في البطولة 33 دقيقة | كأس العرب 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - موعد مباراة مصر مع الأردن في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة 2 وائل جمعة يكشف لـ في الجول سبب غياب أفشة عن مواجهة الجزائر 3 دوري أبطال أوروبا - الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي.. وموعد القرعة 4 تريزيجيه يسجل في مباراته الأولى بعد العودة من الإصابة