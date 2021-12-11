السولية: بدأنا المباراة بشكل سيئ.. سنكون أكثر تركيزا أمام تونس

شدد عمرو السولية قائد المنتخب المصري على أن الفراعنة بدأوا المباراة بشكل سيئ أمام الأردن ولكنهم نجحوا في لم الشمل والعودة في اللقاء.

وفاز المنتخب المصري على نظيره الأردني بهدفين مقابل هدف واحد في الدور ربع النهائي من كأس العرب.

وقال السولية في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "أشكر اللاعبين والجهاز الفني، بدأنا المباراة بشكل سيئ ولم نكن في تركيزنا حتى استقبلنا الهدف الأول".

وأضاف "تحدثنا مع بعضنا البعض أنه يجب أن نعود في المباراة، هدف التعادل جاء في وقت مناسب للغاية".

وتابع "كل اللاعبين كان لديهم التركيز والطموح لأن نفوز بالمباراة، الكل أدى بروح قوية حتى النهاية، أشكر اللاعبين والجماهير التي لم تتوقف عن مساندتنا".

وواصل عن جائزة رجل المباراة "إنه جهد زملائي، نلعب لعبة جماعية وبمفردي لن أحقق أي شيء. أهدي لهم الجائزة".

وأتم عن مواجهة تونس "سنرتاح اليوم ونبدأ الاستعداد غدا، أتمنى أن نكون مركزين بشكل أفضل وقتها وواثق من قدرتنا على ذلك".

ويلعب المنتخب المصري مع تونس الأربعاء المقبل في نصف النهائي.