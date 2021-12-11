أحمد رفعت: انخفاض المستوى في بعض الأوقات طبيعي.. وهذه تعليمات كيروش وقت نزولي

السبت، 11 ديسمبر 2021 - 20:07

كتب : FilGoal

أحمد رفعت يحتفل بهدف مصر الثاني في الأردن

يرى أحمد رفعت جناح المنتخب المصري وصاحب الهدف الثاني أمام الأردن أنه من الطبيعي انخفاض نسق الفريق مع ضغط المباريات مشيرا إلى أن الفراعنة حققوا الهدف في النهاية.

وفاز المنتخب المصري على نظيره الأردني بهدفين مقابل هدف واحد في الدور ربع النهائي من كأس العرب.

وقال رفعت في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "مع ضغط المباريات من الطبيعي أن ينخفض نسق الفريق في بعض الأوقات ولكن لأننا فريقا قويا نجحنا في العودة والفوز".

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وأضاف "تعادلنا قبل نهاية الشوط الأول وحاولنا التقدم في الشوط الثاني وصنعنا عديد الفرص ولكننا لم نسجل".

وتابع "نجحنا في التسجيل خلال الوقت الإضافي والفوز بالمباراة في النهاية".

وواضل عن تعليمات كيروش وقت نزوله "كان الهدف هو اللعب بنفس الطريقة بالضغط على المنتخب الأردني والتواجد في منطقة الجزاء، كنت أركز على التواجد في منطقة الجزاء وسجلت منها الهدف الثاني".

وأتم عن مواجهة تونس "سنأخذ قسطا من الراحة اليوم وغدا نبدأ الاستعداد للمباراة، تابعنا المنتخب التونسي من قبل ولكننا سنشاهده بتركيز أكبر لدراستهم قبل المواجهة.

ويلعب المنتخب المصري مع تونس الأربعاء المقبل في نصف النهائي.

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