كأس العرب - محمد شريف: قاتلنا للعودة في النتيجة أمام خصم صعب

السبت، 11 ديسمبر 2021 - 19:59

كتب : FilGoal

منتخب مصر - كأس العرب - محمد شريف

شدد محمد شريف لاعب منتخب مصر على أن الفراعنة احترموا المنتخب الأردني جيدا مشيرا إلى أن الجميع كان يقاتل منذ البداية للنهاية.

وفاز المنتخب المصري على نظيره الأردني بهدفين مقابل هدف واحد في الدور ربع النهائي من كأس العرب.

وقال محمد شريف في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: "كانت مباراة صعبة أمام فريق كبير مثل الأردن، استقبلنا هدفا في وقت مبكر ولكننا نجحنا في العودة قبل نهاية الشوط الأول".

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وأضاف "استطعنا حسم المباراة في الوقت الإضافي، نلعب منذ البداية للنهاية من أجل الفوز وكنا نقاتل حتى الدقيقة الأخيرة".

وتابع "منتخب الأردن قوي للغاية، قدم مباريات جيدة في دور المجموعات واحترمناه جيدا. شاهدنا فيديوهات لهم لكي نتعامل معهم".

ويلعب المنتخب المصري مع تونس الأربعاء المقبل في نصف النهائي.

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