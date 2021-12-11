أفشة: هدف مروان أعادنا للحياة.. وتدربت 3 مرات يوميا للتواجد مع منتخب مصر

السبت، 11 ديسمبر 2021 - 19:47

كتب : FilGoal

محمد مجدي أفشة - مصر - لبنان - كأس العرب

شدد محمد مجدي أفشة لاعب منتخب مصر على أن هدف مروان حمدي أعاد الفراعنة للحياة بعد التأخر في النتيجة مشيرا إلى أنه استطاع التغلب على إصابته بالتدرب 3 مرات في اليوم.

وفاز المنتخب المصري على نظيره الأردني بهدفين مقابل هدف واحد في الدور ربع النهائي من كأس العرب.

وقال أفشة في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: "المباراة في بدايتها كانت صعبة وتأخرنا في النتيجة، هدف مروان أحيانا من جديد وأعادنا للمباراة".

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وأضاف عن إصابته "الحمد لله كانت بسيطة وسأتواجد في المباراة المقبلة، تعرضت لشد في العضلة الأمامية ولكنني كنت أتدرب 3 مرات في اليوم لألعب مع منتخب مصر وأساعد الفريق ولو بنسبة 1% والحمد لله شاركت في اللقاء".

وتابع "سنلعب من أجل الفوز بالبطولة بالطبع".

وواصل "كل اللاعبين في قمة تركيزهم من أجل الفوز، اللياقة البدنية العالية موجودة وكان لها دورا في الفوز وسببها التركيز العالي والروح القوية لدى اللاعبين".

ويلعب المنتخب المصري مع تونس الأربعاء المقبل في نصف النهائي.

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