كأس العرب - عرضيات الفراعنة تكسر صواريخ النشامى.. مصر إلى نصف النهائي

تقدم الأردن وقدموا مباراة رائعة، لكن فراعنة مصر عادوا وحققوا الفوز بثلاثة أهداف من ثلاث عرضيات.

تأهلت مصر إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب على حساب الأردن بعد مباراة امتدت إلى الوقت الإضافي.

وفازت مصر على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف في ربع النهائي على ملعب الجنوب.

سجل يزن النعيمات هدف الأردن، فيما سجل مروان حمدي، وأحمد رفعت، ومروان داوود أهداف مصر الثلاثة.

مصر ستواجه تونس يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس العرب.



































































































التشكيل

بدأ كارلوس كيروش بـ مروان حمدي في الهجوم، ومن خلفه مصطفى فتحي بجانب حسين فيصل، وأحمد سيد "زيزو".

من جهة أخرى، بدأ عمر كمال عبد الواحد كظهير أيمن، وأحمد ياسين في الدفاع بجانب محمود حمدي "الونش".

تشكيل منتخب مصر أمام الأردن - مروان حمدي ومصطفى فتحي وزيزو يقودون الهجوم#كأس_العرب pic.twitter.com/jkT1ufnODX — FilGoal (@FilGoal) December 11, 2021

أما في تشكيل الأردن، فبدأ يزن النعيمات كمهاجم صريح، ومن خلفه نور الروابدة بجانب علي علوان في وسط الملعب.

تشكيل الأردن – النعيمات يقود الهجوم أمام مصر.. والهداف التاريخي على الدكة #كأس_العرب pic.twitter.com/or6XuXVMSJ — FilGoal (@FilGoal) December 11, 2021

وصف المباراة

مصر بدأت المباراة بشكل منضبط. طولية أولى من أحمد سيد "زيزو" في الدقيقة الرابعة حاول مصطفى فتحي لمسها وتصدى لها الحارس.

عمر كمال عبد الواحد أرسل عرضية كذلك في الدقيقة الثامنة، لكن الحارس أمسك بها.

صواريخ شامية

الأردن بدأت هنا سلسلة صواريخ على مرمى الشناوي.

محمود مرضي سدد في الدقيقة التاسعة، لكن محمد الشناوي تصدى لها على مرتين.

وفي الدقيقة الـ11 جاء الهدف الأول. تصويبة صاروخية من يزن النعيمات، سكنت مرمى الشناوي.

مصر ردت في الدقيقة الـ13. عرضية قابلها مصطفى فتحي بلمسة بجانب القائم.

وتواصلت صواريخ النشامى. تصويبة قوية من علي علوان في الدقيقة الـ20 يتصدى لها الشناوي إلى ركنية بصعوبة.

الأردن هددوا مرة أخرى في الدقيقة الـ22 من ركنية، لمست صدر الونش ولكن الشناوي تصدى لها على الخط.

مصر حاولت الرد مجددا عن طريق أحمد فتوح الذي انطلق في الدقيقة الـ25 وسدد بيمناه، لكن الحارس تصدى لها إلى ركنية.

ومجددا أطلق نور الروابدة صاروخ في الدقيقة الـ28، لكن الشناوي أبعدها إلى ركنية بصعوبة.

وانطلاقة من محمود المرضي في الدقيقة الـ30 ويمر من عمر كمال ويدخل منطقة الجزاء ليرسل عرضية ينقذها الدفاع.

زيزو سدد كذلك في الدقيقة الـ33 لكن فوق المرمى.

علي علوان سدد بقوة شديدة في الدقيقة الـ38 ربما أفضل تسديدات البطولة، لكنها ارتطمت في القائم والعارضة وخرجت للخارج.

عودة مصرية

وعادت مصر في آخر خمس دقائق.

مروان حمدي انطلق في الدقيقة الـ40 وعرضية قابلها مصطفى فتحي بتصويبة تصدى لها الحارس.

وفي نفس الهجمة أرسل زيزو عرضية، قابلها حسين فيصل برأسية تصدى لها يزيد أبو ليلى إلى ركنية.

وجاء التعادل أخيرا في الدقيقة الـ45. عرضية من زيزو، قابلها مروان حمدي برأسية في المرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

الشوط الثاني

مصر بدأت الشوط الثاني بشكل أفضل. مصطفى فتحي يمر في الدقيقة الـ47 والكرة تصل إلى مروان حمدي الذي دخل الست ياردات وأرسل عرضية أرضية، لكنها مرت بين قدمي حسين فيصل.

وردت الأردن في الدقيقة الـ52 بطولية مرت من الونش، ووصلت إلى يزن النعيمات الذي راوغ وسدد بجانب القائم بقليل.

هنا تدخل كارلوس كيروش وأجرى أولى التبديلات. شارك محمد شريف في الدقيقة الـ57 بدلا من حسين فيصل.

عدنان حمد رد في الدقيقة الـ61 بدخول ياسين البخيت بدلا من محمد أبو زريق.

بعد فترة هدوء، تدخل كيروش مجددا في الدقيقة الـ71 بدخول مهند لاشين، ومحمد مجدي "أفشة" بدلا من حمدي فتحي، ومصطفى فتحي.

الأردن أجرى ثاني التبديلات في الدقيقة الـ77 بدخول حمزة الدرادرة بدلا من محموج المرضي.

وكان الونش في الموعد وأنقذ هدفا محققا في الدقيقة الـ78. بينية من علي علوان إلى يزن النعيمات لكن الونش يتألق ويتدخل في اللحظة الأخيرة.

مصر كادت تنهي المباراة في الدقيقة الـ89. طولية رائعة من عمرو السولية، قابلها زيزو برأسية فوق المرمى بقليل، لينتهي اللقاء بالتعادل ونلجأ إلى الوقت الإضافي.

الوقت الإضافي الأول

كيروش دفع بـ أحمد رفعت مع بداية الوقت الإضافي بدلا من مروان حمدي.

وفي الدقيقة الـ91 تحصل أحمد سيد "زيزو" على ركلة جزاء بعد عرقلة من أبو ليلى.

الحكم احتسب ركلة الجزاء لكن بعد العودة لتقنية الفيديو، ألغى ركلة الجزاء بسبب لمسة يد على زيزو قبل المخالفة.

وكانت المحاولة الثانية بهدف. محمد شريف انطلق في الدقيقة الـ98 وأرسل عرضية أرضية، قابلها رفعت بلمسة في المرمى مسجلا الثاني. هدف هو الثاني لـ أحمد رفعت في البطولة.

الهدف منح الثقة للمصريين. وسدد عمرو السولية في الدقيقة الـ101، لكن يزيد أبو ليلى حولها إلى ركنية.

وكادت مصر تسجل الثاني في الدقيقة الـ102. ركنية نفذها زيزو، وأبعدها أبو ليلة، وقابلها الونش برأسية، لكن بهاء عبد الرحمن أنقذها من على الخط برأسه، لينتهي الوقت الإضافي الأول بتقدم مصر.

الوقت الإضافي الثاني

داوود يدخل التاريخ

مروان داوود ومحمد عبد المنعم شاركا مع بداية الوقت الإضافي الثاني بدلا من أحمد سيد "زيزو"، وعمر كمال عبد الواحد.

مشاركة هي الأولى دوليا لـ محمد عبد المنعم رفقة منتخب مصر، والثانية لـ مروان داوود بعد لقاء السودان.

وشارك داوود في اللقاء كظهير أيمن هذه المرة.

مروان داوود حصل على الكرة في الدقيقة الـ117 بحدود منطقة الجزاء، وسدد بيسراه بجانب المرمى.

وفي الدقيقة الـ120 كان داوود على موعد مع التاريخ. رفعت مر بشكل رائع وأرسل عرضية، قابلها مروان داوود برأسية في المرمى مسجلا الثالث. هدف هو الأول دوليا للاعب إنبي الذي كان في الدرجة الثانية رفقة الشمس قبل أيام قليلة، ليستحق الهدف بكاء صاحب الـ26 عاما في الاحتفال.

وانتهى اللقاء بذلك، وفازت مصر بثلاثية، ليتأهل الفراعنة إلى نصف النهائي ويواجهون تونس.

مصر ستواجه تونس يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس العرب.