كأس العرب - موعد مباراة مصر مع تونس والقنوات الناقلة

ضرب المنتخب المصري موعدا مع نظيره التونسي في نصف نهائي بطولة كأس العرب المقامة في قطر.

ووصل المنتخب المصري إلى نصف النهائي بعد الفوز على الأردن بهدفين مقابل هدف واحد في الوقت الإضافي.

وتخطي المنتخب التونسي نظيره العماني بنفس النتيجة

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري مع تونس يوم 15 ديسمبر.

وتقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 وقناة الكأس.

وتلعب المباراة على ستاد 974.