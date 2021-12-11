إصابتان في صفوف الأحمر.. الأهلي يتعادل مع طلائع الجيش وديا

السبت، 11 ديسمبر 2021 - 18:56

كتب : حسام نور الدين

رامي ربيعة - وليد سليمان - الأهلي

تعادل الأهلي مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم -السبت- على ملعب جهاز الرياضة العسكري.

ويأتي ذلك حيث يستعد الأهلي لمواجهة الرجاء المغربي في مباراة كأس السوبر الإفريقي التي تقام في قطر يوم 22 ديسمبر الجاري.

وتقدم طلائع الجيش عن طريق خالد هشادي في الدقيقة 33، بينما تعادل رامي ربيعة في الدقيقة 51.

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وضعط الأهلي في منتصف ملعب الطلائع، حيث كان قريبا من التسجيل في أول 5 دقائق حين هيأ بيرسي تاو الكرة لأليو ديانج على حدود منطقة الجزاء، ليسدد الأخير ولكن تصطدم الكرة بالدفاع.

وأتيحت فرصة مؤكدة للأهلي في منتصف الشوط بعد تمريرة تاو إلى لويس ميكيسوني المنفرد بالمرمى، والذي أطلق تصويبة تصدى لها الحارس محمد بسام.

وطالب الأهلي باحتساب ركلة جزاء بعد أن لمست الكرة يد لاعب الطلائع داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 45، ولكن الحكم أحمد الغندور طالب بمواصلة اللعب.

وأجرى بيتسو موسيماني مدرب الأهلي عدة تغييرات خلال الشوط الثاني لتجهيز أكبر عدد من اللاعبين، حيث دفع بمحمود متولي ووليد سليمان ومحمود كهربا وحسام حسن ومصطفى شوبير وزياد طارق ومحمد محمود ومحمد خليفة نصير.

وخرج بيرسي تاو من ملعب المباراة، إلا أن تبديله كان عاديا، ولم يكن يعاني اللاعب الجنوب إفريقي من أي إصابة.

وتعرض طاهر محمد طاهر لإصابة في الدقيقة 62، حيث غادر ملعب المباراة على إثرها، كما غادر محمود متولي ملعب المباراة مصابا.

وكاد الأهلي أن يسجل هدف الفوز في الدقيقة 88 بتسديدة من محمود كهربا تصدى لها محمد بسام، لترتد إلى وليد سليمان الذي يسدد ولكن يبعدها الدفاع، لتنتهي المباراة بالتعادل بين الفريقين.

الأهلي طلائع الجيش
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