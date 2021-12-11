صلاح لا يهتز يا مارتينيز.. ليفربول يتخطى عقبة أستون فيلا وجيرارد بصعوبة

فاز ليفربول على أستون فيلا بهدف دون رد ضمن مباريات الأسبوع الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدف ليفربول الوحيد محمد صلاح من علامة الجزاء في الدقيقة 65

التشكيل

قرر يورجن كلوب إقحام أوكسليد تشامبرلين في مكان ديوجو جوتا الذي لم يكن جاهزا إلا للتواجد على مقاعد البدلاء.

على الجانب الآخر، تواجد الثنائي أشلي يونج وجاكوب رامسي بشكل أساسي مع تواجد داني إنجز وإيميليانو بوينديا كبديلين.

تشكيل ليفربول - صلاح يقود خط الهجوم أمام أستون فيلا#في_إنجلترا pic.twitter.com/lIWTwDYRoX — FilGoal (@FilGoal) December 11, 2021

أحداث المباراة

عاد ستيفن جيرارد من جديد إلى آنفيلد ولكن هذه المرة كمنافس مع أستون فيلا.

سيطر ليفربول على المباراة من البداية دون خطورة حتى الدقيقة العاشرة عندما ترك صلاح الكرة للقادم من الخلف أرنولد الذي سدد بقوة وأنقذها مات تارجت لركنية.

واصل ليفربول سيطرته ليلعب أرنولد عرضية يسددها روبيرتسون برأسه وينقذها مارتينيز.

سدد بعدها تشامبرلين في الدقيقة 19 ولكن تسديدته جاءت فوق العارضة.

فرصة أستون فيلا الوحيدة في الشوط الأول جاءت في الدقيقة 29 بعد أن راوغ أشلي يونج حارس ليفربول برأسه قبل أن ينقذها جويل ماتيب من أمامه.

واستمرت سيطرة ليفربول بعرضية من ساديو ماني كاد أن يصل لها صلاح ولكنها مرت بجواء القائم.

وفي الشوط الثاني، أنقذ إيميليانو مارتينيز فرصة هدف أكيد بعد رأسية من فيرجل فان دايك في الدقيقة 52.

تدخل بعدها جيرارد بإقحام مورجان سانسون في مكان نكامبا ودخل ديوجو جوتا في مكان أوكسليد تشامبرلين.

سدد بعدها صلاح بقوة من على حدود منطقة الجزاء جاءت فوق العارضة.

واحتسب حكم المباراة ضربة جزاء على تيرون مينجز بعد تدخل قوي على محمد صلاح في الدقيقة 65.

حاول إيميليانو مارتينيز كعادته تشتيت صلاح ولكنه نجح في التسجيل بتسديدة قوية على يسار الحارس الأرجنتيني.

دخل بعدها إيميليانو بوينديا في مكان أشلي يونج في الدقيقة 69 قبل أن يدخل داني إ،جز في مكان جاكوب رامسي مع الدقيقة 74.

وتدخل بعدها يورجن كلوب بدخول جيمس ميلنر في مكان تياجو ألكانتارا ثم تاكومي مينامينو في مكان ساديو ماني في الدقيقة 88.

فوز رفع رصيد ليفربول للنقطة 37 في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن المتصدر مانشستر سيتي وتوقف رصيد أستون فيلا عند 19 نقطة في المركز الـ12.