بقذيفة روقا.. الزمالك يهزم الترسانة وديا

تغلب الزمالك على الترسانة في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب الترسانة اليوم -السبت- بهدف نظيف سجله محمد أشرف روقا لاعب وسط القلعة البيضاء.

وجاء هدف روقا بتسديدة من ركلة حرة مباشرة خارج المنطقة، في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

ولعب الزمالك ضد الترسانة في ثاني تجاربه الودية خلال فترة توقف الدوري الحالية، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في الأسبوع السابع.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حازم إمام – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – محمد عبد الشافي

خط الوسط: طارق حامد – محمود عبد العزيز – يوسف أوباما – محمود عبد الرازق شيكابالا – حسام أشرف

خط الهجوم: رزاق سيسيه

وافتتح الزمالك مباراته بضغط هجومي على دفاعات الترسانة، حيث راوغ يوسف أوباما دفاعات المنافس قبل أن يمرر لحسام أشرف الذي تعرض لعرقلة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الأولى، إلا أن الحكم رفض احتسابها.

واصل الزمالك ضغطه حيث صنع شيكابالا فرصة تهديفية لحسام أشرف بعد تمريرة داخل منطقة الجزاء، نجح حارس الشواكيش في قراءتها ليفسد فرصة الانفراد الصريح بمرماه.

وأضاع محمد حمدي مدافع الزمالك فرصة تحقيق الهدف الأول بعد رأسية من داخل المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن للفريق.

وفي الدقيقة 41 أهدر رزاق سيسيه انفرادا صريحا بمرمى الترسانة بعد تمريرة من شيكابالا، سددها الإيفواري ببطء لينجح الحارس في اللحاق بها ويحولها إلى ركنية.

ومع بداية الشوط الثاني أجرى باتريس كارتيرون مدرب الزمالك 9 تغييرات على التشكيل في الشوط الثاني، حيث لعب كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عبد الله جمعة – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – حسام بيسو

خط الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف روقا – سيد نيمار – أيمن حفني – سيف جعفر

خط الهجوم: يوسف أسامة نبيه

وفي شوط المباراة الثاني انحصر اللعب في وسط الملعب معظم أوقات المباراة دون خطورة حقيقية من الفريقين، حتى سجل محمد أشرف روقا هدف المباراة الوحيد من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الأخيرة.