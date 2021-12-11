الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بعد الجولة العاشرة

السبت، 11 ديسمبر 2021 - 18:32

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - الصعيد

استمر وائل علي لاعب الألومنيوم وحسن ديالو لاعب قنا على صدارة ترتيب هدافي الدرجة الثانية لمجموعة الصعيد.

يقدم لكم FilGoal.com ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بدوري الدرجة الثانية المصري.

للتعرف على نتائج وترتيب مجموعة الصعيد حاليا من هنا

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فيما جاء حسام علي لاعب البداري في المركز الثاني برصيد 6 أهداف، بينما تساوى معه محمد مناع لاعب كيما أسوان بهدف الفوز القاتل الذي سجله في الدقيقة 94 أمام المنيا.

بينما يتساوى في المرتبة الثالثة وليد عطية لاعب بترول أسيوط ومحمد ناجي جدو لاعب أسوان برصيد 5 أهداف.

الدرجة الثانية الدرجة الثانية - مجموعة الصعيد
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