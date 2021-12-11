الدرجة الثانية – تعرف على نتائج وترتيب مجموعة الصعيد بعد الجولة العاشرة

السبت، 11 ديسمبر 2021 - 18:25

كتب : FilGoal

الدرجة الثانية - الصعيد

اعتلى كيما أسوان صدارة مجموعة الصعيد من الدرجة الثانية بصورة مؤقتة بعد نهاية اليوم الأول لمباريات الجولة العاشرة.

يقدم لكم FilGoal.com نتائج وترتيب مجموعة الصعيد من دوري الدرجة الثانية بعد الجولة العاشرة.

وجاءت نتائج الجولة كالتالي:

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وجاء ترتيب المجموعة كالتالي:

الدرجة الثانية الدرجة الثانية - الصعيد
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