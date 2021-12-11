الدرجة الثانية – تعرف على نتائج وترتيب مجموعة الصعيد بعد الجولة العاشرة
السبت، 11 ديسمبر 2021 - 18:25
كتب : FilGoal
اعتلى كيما أسوان صدارة مجموعة الصعيد من الدرجة الثانية بصورة مؤقتة بعد نهاية اليوم الأول لمباريات الجولة العاشرة.
يقدم لكم FilGoal.com نتائج وترتيب مجموعة الصعيد من دوري الدرجة الثانية بعد الجولة العاشرة.
وجاءت نتائج الجولة كالتالي:
نتائج مباريات دوري الدرجة الثانية المصري مجموعة الصعيد
الزرقا 🆚 صيد المحلة (بحري)
الحمام 🆚 المصري بالسلوم (بحري) pic.twitter.com/dMN4v4ECQg— FilGoal (@FilGoal) December 11, 2021
وجاء ترتيب المجموعة كالتالي:
🔴 ترتيب دوري الدرجة الثانية المصري مجموعة الصعيد pic.twitter.com/ZyN82q4aDS— FilGoal (@FilGoal) December 11, 2021
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