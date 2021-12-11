الدرجة الثانية – كيما أسوان يتصدر الصعيد.. وأول انتصار للزرقا والحمام

السبت، 11 ديسمبر 2021 - 18:16

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - الصعيد

في الوقت القاتل، تغلب كيما أسوان على مضيفه المنيا بهدف نظيف سجله محمد مناع في الدقيقة 94، ليتصدر ترتيب مجموعة الصعيد بـ22 نقطة.

أيضا انتصر الفيوم على تليفونات بني سويف بهدفين مقابل هدف، حيث سجل علاء متولي ومحمود شمايكل هدفي الفيوم، بينما سجل أحمد وائل هدف التليفونات من ركلة جزاء، ليرتفع رصيد الفيوم إلى 16 نقطة.

على الجانب الآخر تعادل سوهاج مع الإعلاميين بهدف لكل فريق، حيث سجل محمد نصر هدف الإعلاميين وتعادل عادل شلبي لسوهاج.

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وخسر المدينة المنورة في ملعبه على يد بني سويف بهدفين مقابل هدف، حيث سجل هدفي بني سويف حسام عيسى ومعتز محروس من ركلة جزاء، بينما سجل حمادة ناصر هدف المدينة الوحيد.

فيما رفع ديروط رصيده إلى 16 نقطة بالفوز على مضيفه قنا بهدفين دون رد سجلهما محمد رمضان وخالد أحمد.

وتقام غدا مباراتين في مجموعة الصعيد، الأولى بين البداري والألومنيوم، والثانية بين أسوان وملوي.

أما في مجموعة بحري، حقق الزرقا انتصاره الأول في المسابقة، متغلبا على صيد المحلة بهدف نظيف سجله حسام بركات، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط.

أيضا حقق الحمام أول انتصاراته بالدوري، وذلك على حساب المصري بالسلوم، بهدف هشام أحمد في الدقيقة 30 ليرفع رصيده إلى 8 نقاط.

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