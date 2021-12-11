انتهت في إنجلترا - ليفربول (1) - (0) أستون فيلا
السبت، 11 ديسمبر 2021 - 16:38
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة ليفربول وأستون فيلا اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.
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نهاية المباراة
ق93: تمريرة من محمد صلاح بعد هجمة مرتدة إلى ديوجو جوتا الذي سدد فوق العارضة.
ق86: فرررصة خطيرة تضيع من أستون فيلا بعد مراوغة داني إنجز لأليسون قبل أن يتصدى دفاع ليفربول للتسديدة
ق83: دخول جيمس ميلنر في مكان تياجو
ق74: دخول اني إنجز في مكان جاكوب رامسي
ق69: دخول إيميليانو بوينديا في مكان أشلي يونج
ق66: جووووووووول أول من محمد صلاح
ق65: ضرررربة جزاء بعد تدخل مينجز على محمد صلاح
ق60: تسديدة قوية من صلاح من على حدود منطقة الجزاء جاءت فوق العارضة
ق58: دخول ديوجو جوتا في مكان أوكسليد تشامبرلين
ق57: دخول مورجان سانسون في مكان مارفيلوس نكامبا
ق52: ماريتينيز يتعملق أمام رأسية فان دايك
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق29: ماتيب ينقذ فرصة أكيدة لأستون فيلا من أمام خط المرمى
ق26: مطالبات من جديد بضربة جزاء من لاعبي ليفربول
ق25: كرة كادت أن تغالط مارتينيز بعد عرضية من روبيرتسون ورأسية من دفاع أستون فيلا
ق24: بطاقة صفراء على أولى واتكينس
ق20: بطاقة صفراء على نكامبا
ق19: تسديدة قوية من تشامبرلين فوق العارضة
ق15: كرة عرضية من أرنولد ورأسية من روبيرتسون ينقذها مارتينيز بصعوبة
ق10: تبادل للكرات بين لاعبي ليفربول وصلاح يترك الكرة لأرنولد الذي سدد بقوة وأخرجها مات تارجت لركنية
ق8: مطالبات بضربة جزااء
بداية المباراة