انتهت في إنجلترا - ليفربول (1) - (0) أستون فيلا

السبت، 11 ديسمبر 2021 - 16:38

كتب : FilGoal

صلاح ليفربول

تابع مباشرة مباراة ليفربول وأستون فيلا اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة

ق93: تمريرة من محمد صلاح بعد هجمة مرتدة إلى ديوجو جوتا الذي سدد فوق العارضة.

ق86: فرررصة خطيرة تضيع من أستون فيلا بعد مراوغة داني إنجز لأليسون قبل أن يتصدى دفاع ليفربول للتسديدة

ق83: دخول جيمس ميلنر في مكان تياجو

ق74: دخول اني إنجز في مكان جاكوب رامسي

ق69: دخول إيميليانو بوينديا في مكان أشلي يونج

ق66: جووووووووول أول من محمد صلاح

ق65: ضرررربة جزاء بعد تدخل مينجز على محمد صلاح

ق60: تسديدة قوية من صلاح من على حدود منطقة الجزاء جاءت فوق العارضة

ق58: دخول ديوجو جوتا في مكان أوكسليد تشامبرلين

ق57: دخول مورجان سانسون في مكان مارفيلوس نكامبا

ق52: ماريتينيز يتعملق أمام رأسية فان دايك

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق29: ماتيب ينقذ فرصة أكيدة لأستون فيلا من أمام خط المرمى

ق26: مطالبات من جديد بضربة جزاء من لاعبي ليفربول

ق25: كرة كادت أن تغالط مارتينيز بعد عرضية من روبيرتسون ورأسية من دفاع أستون فيلا

ق24: بطاقة صفراء على أولى واتكينس

ق20: بطاقة صفراء على نكامبا

ق19: تسديدة قوية من تشامبرلين فوق العارضة

ق15: كرة عرضية من أرنولد ورأسية من روبيرتسون ينقذها مارتينيز بصعوبة

ق10: تبادل للكرات بين لاعبي ليفربول وصلاح يترك الكرة لأرنولد الذي سدد بقوة وأخرجها مات تارجت لركنية

ق8: مطالبات بضربة جزااء

بداية المباراة

محمد صلاح ليفربول تريزيجيه أستون فيلا
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