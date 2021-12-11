انتهت كأس العرب - مصر (3)-(1) الأردن.. نهاية المباراة والفراعنة إلى نصف النهائي

السبت، 11 ديسمبر 2021 - 16:39

كتب : FilGoal

مروان حمدي يحتفل بهدف منتخب مصر الأول في الأردن

تابع مباشرة مباراة مصر والأردن اليوم السبت في ربع نهائي كأس العرب 2021.

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نهاية المباراة

ق. 119 جوووووووووووووووووووووووول ثااااالث. عرضية رااائعة من رفعت ورأسية من مروان داوود في المرمى.

ق. 117 تمهيدة من من شريف إلى مروان داوود الذي يطلق تصويبة بجانب المرمى.

مروان داوود ومحمد عبد المنعم يشاركان بدلا من عمر كمال عبد الواحد، وزيزو مع بداية الوقت الإضافي الثاني.

بداية الوقت الإضافي الثاني

نهاية الوقت الإضافي الأول

ق. 102 أوووه ركنية أبعدها أبو ليلى وقابلها الونش برأسية أنقذها بهاء عبد الرحمن من على الخط.

ق. 101 تصويبة قوية من عمرو السولية يتصدى لها الحارس إلى ركنية.

ق. 98 جوووووووول ثاااااني. عرضية من شريف قابلها رفعت بلمسة في المرمى مسجلا الثاني.

تقنية الفيديو تلغي ركلة الجزاء بسبب لمسة يد على زيزو.

ق. 91 ركلة جزااااء لمصر بعد عرقلة من الحارس على زيزو.

أحمد رفعت يشارك بدلا من مروان حمدي مع بداية الوقت الإضافي الأول.

بداية الوقت الإضافي الأول

نهاية المباراة بالتعادل. إلى الوقت الإضافي

ق. 94 ياسين يتألق ويمنع الهدف في اللحظة الأخيرة.

ق. 89 طولية رااائعة من السولية إلى زيزو الذي قابلها برأسية فوق المرمى.

ق. 78 الونش يتألق. بينية من علي علوان إلى يزن النعيمات لكن الونش يتألق ويتدخل في اللحظة الأخيرة.

ق. 73 عرضية من عمر كمال قابلها مروان حمدي برأسية غير موفقة.

ق. 71 محمد مجدي أفشة ومهند لاشين يشاركان بدلا من مصطفى فتحي، وحمدي فتحي.

ق. 57 محمد شريف يشارك بدلا من حسين فيصل.

ق. 52 طولية تمر من الونش وتصل إلى يزن النعيمات الذي راوغ وسدد بجانب القائم بقليل.

ق. 46 انطلاقة من مصطفى فتحي إلى مروان حمدي الذي دخل الست ياردات وأرسل عرضية من بين قدمي حسين فيصل المواجه تماااما للمرمى الخالي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 جوووووول التعاااادل. عرضية من زيزو قابلها مروان حمدي برأسية في المرمى.

ق. 40 استكمال الهجمة وعرضية من زيزو قابلها حسين فيصل برأسية تصدى لها يزيد أبو ليلى حارس الأردن.

ق. 40 انطلاقة من مروان حمدي و

ق. 38 أووووه تصويبة صااااروخية من علي علوان تصطدم بالعارضة والقائم للشناوي وتخرج.

ق. 36 إصابة وإنذار لـ أحمد فتوح.

ق. 33 تصويبة من زيزو فوق المرمى.

ق. 30 انطلاقة من محمود المرضي ويمر من عمر كمال ويدخل منطقة الجزاء ليرسل عرضية ينقذها الدفاع.

ق. 28 تصويبة رااائعة من نور الروابدة يتصدى لها الشناوي إلى ركنية.

ق. 25 انطلاقة من أحمد فتوح ويسدد بيمناه ليتصدى لها الحارس إلى ركنية.

ق. 22 ركنية لمست صدر الونش وتصدى لها الشناوي من على الخط.

ق. 20 تصويبة قوية من علي علوان يتصدى لها الشناوي إلى ركنية بصعوبة.

ق. 13 عرضية قابلها مصطفى فتحي بلمسة بجانب القائم.

ق. 11 جول أول للأردن. كرة إلى يزن النعيمات داخل منطقة الجزاء، والذي سدد كرة رائعة في مرمى الشناوي.

ق. 9 تصويبة من محمود مرضي تصدى لها الحارس على مرتين.

ق. 8 عرضية من عمر كمال تصدى لها الحارس بثبات.

ق. 4 طولية من أحمد سيد زيزو حاول مصطفى فتحي لمسها وتصدى لها الحارس.

بداية المباراة

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