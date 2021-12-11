الأهلي يعلن سلبية مسحة عمار حمدي.. وعبد القادر اشتكى من الإصابة

أعلن أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في الأهلي سلبية مسحة عمار حمدي.

عمار حمدي النادي : الأهلي الأهلي

واشتكى اللاعب من نزلة برد وأجرى مسحة طبية وجاءت النتيجة سلبية.

وأشار رئيس الجهاز الطبي إلى أنه منح اللاعب راحة من مباراة اليوم على أن يتم تقييم حالته لتحديد فرص مشاركته في التدريبات الجماعية.

وقال أحمد أبو عبلة إن أحمد عبد القادر لاعب الفريق اشتكى من إصابة في العضلة الضامة، ويخضع لبرنامج تأهيلي بهدف تجهيزه للسوبر الإفريقي.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي بالأهلي أن عبد القادر لم يشارك في مباراة طلائع الجيش الودية التي تقام اليوم على استاد جهاز الرياضة العسكري، وأن هناك محاولات لتجهيزه للسوبر الإفريقي ليكون تحت تصرف الجهاز الفني للفريق.

ويخوض الأهلي مباراة ودية اليوم مع طلائع الجيش على استاد جهاز الرياضة العسكري، استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي المقرر لها يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر على كأس السوبر الإفريقي.

ويخوض الاهلي ثاني ودياته قبل السفر إلى قطر أمام سموحة يوم 15 ديسمبر الجاري.

ويسعى بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق إلى تجهيز جميع اللاعبين قبل السوبر الإفريقي.

وتقرر أن تسافر بعثة الأهلي بعد ذلك بيومين إلى قطر من أجل خوض المباراة التي تقام في ملعب أحمد بن علي المونديالي أحد ملاعب كأس العالم 2022.

ويدافع الأهلي عن لقبه الذي حققه الموسم الماضي على حساب نهضة بركان المغربي في قطر آنذاك.