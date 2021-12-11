تشكيل الأردن – النعيمات يقود الهجوم أمام مصر.. والهداف التاريخي على الدكة

يقود يزن النعيمات هجوم الأردن في مواجهة مصر بربع نهائي كأس العرب 2021.

يزن النعيمات كان قد سجل ثنائية في مباراة فلسطين في الجولة الثالثة من دور المجموعات في مباراة انتهت بفوز النشامي بنتيجة 5-1.

ويتواجد حمزة الدردور الهداف التاريخي للأردن برصيد 32 هدفا على مقاعد البدلاء.

ويجلس على دكة الأردن 7 لاعبين فقط، إذ يغيب 4 لاعبين بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل الأردن:

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلي

الدفاع: إحسان حداد – عبد الله نصيب – هادي الحوراني – محمد أبو حشيش

الوسط: بهاء عبد الرحمن

أمامه: محمد أبو زريق "شرارة" – علي علوان – نور الروابدة – محمود مرضي

الهجوم: يزن النعيمات

فيما يجلس على دكة البدلاء: مالك شلبية – معتز ياسين – ياسين البخيت – أحمد ثائر – إبراهيم سعادة – رجائي عايد – حمزة الدردور.

ويخوض الفائز من مباراة اليوم خصمه تونس والذي تفوق أمس على عُمان بنتيجة 2-1.