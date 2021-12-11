مصدر من كاف لـ في الجول: نحاول التوصل لحل مشكلة مواعيد كأس العالم للأندية

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أن مشكلة تعارض مواعيد كأس الأمم الإفريقية مع كأس العالم للأندية ليست بسبب الأهلي أو اتحاد الكرة المصري.

وتبدأ كأس الأمم الإفريقية في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير 2022 ويشارك بها منتخب مصر، فيما تبدأ كأس العالم للأندية بالإمارات في الفترة من 3 حتى 12 فبراير القادم.

وقال مصدر من "كاف" لـ FilGoal.com: "ما زلنا نحاول التوصل لحل فيما يخص مشكلة مواعيد كأس العالم للأندية بالتنسيق مع فيفا والاتحاد المصري والنادي الأهلي".

وأضاف "خلال الأيام الماضية حولنا الملف للجنة الطوارئ التي تنتظر عرض الملف كاملا عليها ثم الاجتماع للتوصل لحل خلال الأسبوع الجاري".

وأتم "الأزمة الحالية ليست بسبب الأهلي أو اتحاد الكرة المصري والأمر كله في يد لجنة الطوارئ فقط".

وكان الأهلي قد أرسل خطابا لاتحاد الكرة المصري على حل هذه المشكلة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص؛ سواء للمنتخب الوطني أو لفريق الأهلي. (طالع التفاصيل)

منتخب مصر سيشارك في كأس إفريقيا بداية من 9 يناير المقبل في الكاميرون، وإذا بلغ الدور نصف النهائي فإنه سيخوض آخر مبارياته في 6 فبراير.

وهو اليوم الذي ربما يلعب فيه الأهلي مباراته الأولى في الدور الثاني لمونديال الأندية ضد مونتيري المكسيكي.