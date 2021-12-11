مصدر من كاف لـ في الجول: نحاول التوصل لحل مشكلة مواعيد كأس العالم للأندية

السبت، 11 ديسمبر 2021 - 15:33

كتب : محمد عبد العظيم

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أن مشكلة تعارض مواعيد كأس الأمم الإفريقية مع كأس العالم للأندية ليست بسبب الأهلي أو اتحاد الكرة المصري.

وتبدأ كأس الأمم الإفريقية في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير 2022 ويشارك بها منتخب مصر، فيما تبدأ كأس العالم للأندية بالإمارات في الفترة من 3 حتى 12 فبراير القادم.

وقال مصدر من "كاف" لـ FilGoal.com: "ما زلنا نحاول التوصل لحل فيما يخص مشكلة مواعيد كأس العالم للأندية بالتنسيق مع فيفا والاتحاد المصري والنادي الأهلي".

أخبار متعلقة
الرجاء المغربي لـ في الجول: نسافر إلى قطر يوم الجمعة لمواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي تشكيل الأهلي - بيرسي تاو يقود الهجوم في ودية طلائع الجيش الأهلي يواجه سموحة وديا استعدادا للرجاء.. ويحدد موعد السفر إلى قطر الأهلي يطالب اتحاد الكرة بحل مشكلة تعارض مواعيد كأس إفريقيا مع مونديال الأندية

وأضاف "خلال الأيام الماضية حولنا الملف للجنة الطوارئ التي تنتظر عرض الملف كاملا عليها ثم الاجتماع للتوصل لحل خلال الأسبوع الجاري".

وأتم "الأزمة الحالية ليست بسبب الأهلي أو اتحاد الكرة المصري والأمر كله في يد لجنة الطوارئ فقط".

وكان الأهلي قد أرسل خطابا لاتحاد الكرة المصري على حل هذه المشكلة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص؛ سواء للمنتخب الوطني أو لفريق الأهلي. (طالع التفاصيل)

منتخب مصر سيشارك في كأس إفريقيا بداية من 9 يناير المقبل في الكاميرون، وإذا بلغ الدور نصف النهائي فإنه سيخوض آخر مبارياته في 6 فبراير.

وهو اليوم الذي ربما يلعب فيه الأهلي مباراته الأولى في الدور الثاني لمونديال الأندية ضد مونتيري المكسيكي.

الأهلي كاف كأس الأمم الإفريقية كأس العالم للأندية
نرشح لكم
الأهلي يعلن سلبية مسحة عمار حمدي تشكيل الأهلي - بيرسي تاو يقود الهجوم في ودية طلائع الجيش تشكيل الزمالك - سيسيه أساسي في مواجهة الترسانة الودية الأهلي يطالب اتحاد الكرة بحل مشكلة تعارض مواعيد كأس إفريقيا مع مونديال الأندية
أخر الأخبار
الأهلي يعلن سلبية مسحة عمار حمدي 13 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل تشيلسي - هافيرتز وفيرنر يواجهان ليدز.. ولوكاكو بديل 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل أرسنال - مارتينيلي ولاكازيت يواجهان ساوثامبتون.. وغياب النني 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل الدوري الإنجليزي - صلاح يقود ليفربول.. وتريزيجيه بديل مع أستون فيلا 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل الأردن – النعيمات يقود الهجوم أمام مصر.. والهداف التاريخي على الدكة 24 دقيقة | كأس العرب 2021
كأس العرب - مصطفى فتحي: نضع أعيننا على حصد اللقب من اليوم الأول 31 دقيقة | كأس العرب 2021
تشكيل منتخب مصر – مروان حمدي ومصطفى فتحي وزيزو يقودون الهجوم أمام الأردن 37 دقيقة | كأس العرب 2021
مصدر من كاف لـ في الجول: نحاول التوصل لحل مشكلة مواعيد كأس العالم للأندية 49 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - موعد مباراة مصر مع الأردن في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة 2 وائل جمعة يكشف لـ في الجول سبب غياب أفشة عن مواجهة الجزائر 3 دوري أبطال أوروبا - الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي.. وموعد القرعة 4 تريزيجيه يسجل في مباراته الأولى بعد العودة من الإصابة