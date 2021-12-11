رئيس نابولي مهاجما يويفا: الخليفي يتحكم في تشيفيرين

السبت، 11 ديسمبر 2021 - 15:21

كتب : FilGoal

دي لاورينتس

هاجم أوريليو دي لاورينتس رئيس نابولي، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، قائلا إن الأخير يحقق أرباحا كبيرة بإقامة العديد من البطولات.

وعلى هامش نشر كتابه عن نابولي قال رجل الأعمال للصحفيين:"بطولة الدوري الأوروبي تستهلك طاقة اللاعبين ولا تؤتي بثمارها، فقط تجعل يويفا أغنى".

وواصل "أسسنا اتحاد الأندية الأوروبية، لكنه أسير القطريين. رئيس يويفا (أليكساندر تشيفيرين) يتحكم فيه رئيس باريس سان جيرمان".

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وفاز نابولي على ليستر سيتي بنتيجة 3-2 يوم الخميس ليتأهل لملحق الدوري الأوروبي الذي يلعب فيه وصفاء البطولة ضد ثوالث مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وسيواجه نابولي فريقا خرج من دوري الأبطال وإذا فاز سيواصل مشواره في الدوري الأوروبي.

ويحتل نابولي المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي مبتعدا بنقطتين عن ميلان المتصدر.

نابولي
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