تشكيل الأهلي - بيرسي تاو يقود الهجوم في ودية طلائع الجيش

يقود بيرسي تاو هجوم الأهلي في ودية طلائع الجيش استعدادا لعودة الدوري.

ويستعد الأهلي لمواجهة السوبر الإفريقي أمام الرجاء المغربي، فيما يستعد طلائع الجيش لمواجهة بيراميدز في الجولة السابعة من الدوري.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

الدفاع: كريم فؤاد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

الوسط: أليو ديانج –أحمد نبيل

أمامهما: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - لويس ميكيسوني.

الهجوم: بيرسي تاو.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي أيضا سموحة وديا يوم 15 ديسمبر الجاري استعدادا للسوبر الإفريقي أمام الرجاء.

وتقرر أن تسافر بعثة الأهلي بعد ذلك بيومين إلى قطر من أجل خوض المباراة التي تقام في ملعب أحمد بن علي المونديالي أحد ملاعب كأس العالم 2022.

ويدافع الأهلي عن لقبه الذي حققه الموسم الماضي على حساب نهضة بركان المغربي في قطر آنذاك.