تشكيل الزمالك - سيسيه أساسي في مواجهة الترسانة الودية

السبت، 11 ديسمبر 2021 - 15:01

كتب : إبراهيم رمضان

رزاق سيسيه - الزمالك

يقود الإيفواري رزاق سيسيه هجوم الزمالك في مواجهة الترسانة وديا استعدادا لعودة الدوري.

وتقام المباراة بملعب الشواكيش.

وكان سيسيه قد شارك في فوز الزمالك بخماسية دون مقابل على بايونيرز وديا الأسبوع الماضي.

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وجاء تشكيل الزمالك كما يلي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: حازم إمام، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، محمد عبد الشافي.

الوسط: طارق حامد، محمود عبد العزيز.

أمامهما: يوسف أوباما، محمود شيكابالا، حسام أشرف.

الهجوم: رزاق سيسيه.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب يوم 21 ديسمبر الجاري ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

الزمالك الترسانة الدوري المصري
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