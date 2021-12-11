بمشاركة متأخرة لـ كوكا.. كونيا سبور يخطف وصافة الدوري التركي برباعية

السبت، 11 ديسمبر 2021 - 14:31

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا - كونيا

ارتقى كونيا سبور إلى المركز الثاني في جدول الدوري التركي بالفوز على فاتح كاراجومروك بنتيجة 4-1 في الجولة 16.

وشهدت المباراة بقاء أحمد حسن كوكا على مقاعد البدلاء ومشاركته في الدقيقة 89 بدلا من الألباني سوكول شياكاليشي.

فوز كونيا سبور أوصلهم للمركز الثاني برصيد 30 نقطة بفارق 9 نقاط عن طرابزون سبور متصدر الترتيب والذي يحل ضيفا اليوم على أنطاليا سبور.

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ألكسندر بيسيتش تقدم لـ كاراجومروك في الدقيقة 12، وبعد 17 دقيقة سجل عامر رحمانوفيتش هدف التعادل للضيوف.

رفاق كوكا قلبوا النتيجة في الشوط الثاني بثلاثة أهداف.

فسجل سردار جرولر الهدف الثاني في الدقيقة 53، وفي الدقيقة 86 سجل جيليريمي الهدف الثالث، وبعد دقيقتين أضاف جرولر ثاني أهدافه في المباراة والرابع لفريقه.

وتعرض المدافع الهولندي دريك لوكاسين لاعب كاراجومروك للطرد في الدقيقة 84.

كوكا منذ انتقاله لـ كونيا سبور في الميركاتو الصيفي سجل هدفا وصنع آخر في 9 مباريات.

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