رئيس سامبدوريا: أكتب كتابا في السجن وأريد مكالمة كوالياريلا

ينوى ماسيمو فيريرو رئيس نادي سامبدوريا الإيطالي السابق كتابة كتاب عن السجون ومكالمة أولاده وفابيو كوالياريلا نجم الفريق.

وألقت السلطات الإيطالية القبض على رئيس نادي سامبدوريا بسبب مشاكل مالية يوم الإثنين الماضي ومن ثم تقدم باستقالته في نفس اليوم.

وقال فيريرو لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "أكتب كتابا، أنا قلق لأن هناك أكثر من 600 موظف مهدد بفقدان وظيفته".

وأكمل "أود مكالمة أولادي، لم اتعامل مع الموقف منذ بدايته، آخر مرة اتصلت بهم لم يكونوا موجودين، وأود أيضا التحدث لـ كوالياريلا".

وواصل"حتى الآن لا أستطيع شرح ماذا يحدث".

وأردف "في المستقبل، سأصنع مشروعا للسجون، عليّ الامتنان على طريقة إدارة المكان، هم رجال رائعون ويعاملونني بأفضل طريق حتى ولو لم يتقاضوا أجرهم".

وأتم "الكثير من الناس الذين أعرفهم لم يتحدثوا لزوجتي من أجل دعمها".

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وكان سامبدوريا قد فاز أمس في الدربي على جنوى بنتيجة 3-1 في افتتاح الجولة 17 من الدوري الإيطالي.

فوز السامب أوقف نتائجه السلبية في الدربي أمام جنوى، إذ يعود آخر فوز لهم في ديسمبر 2019، ومن ذلك الحين التقى الفريقان في 4 مباريات فاز جنوى في 2 وتعادلا في 2.

الفوز رفع رصيد سامبدوريا إلى 18 نقطة وارتقى للمركز الرابع عشر، بينما ظل جنوى في المركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط.