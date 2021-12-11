لعدم قدرته على إرضاء الناديين.. يويفا يعلن عدم تحديد موعد جديد لمباراة توتنام ورين

السبت، 11 ديسمبر 2021 - 11:55

كتب : FilGoal

توتنام - مانشستر سيتي - سون

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عدم تحديد موعد جديد لمباراة توتنام ورين في دوري المؤتمر الأوروبي والتي كان مفترضا إقامتها يوم الخميس في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وكشف توتنام يوم الأربعاء عدم قدرته على خوض المباراة بسبب إصابة 13 فردا في النادي بفيروس كورونا.

وهو ما انتقده رين الفرنسي قائلا إن النادي الإنجليزي اتخذ قرارا أحاديا.

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وأوضح يويفا اليوم السبت أنه لم يجد حلا يرضي الطرفين، لذلك سيلجأ إلى هيئته الخاصة بالرقابة والانضباط والأخلاقيات لاتخاذ القرار المناسب.

وضمن رين تصدر ترتيب المجموعة السابعة وتأهل للدور ثمن النهائي.

بينما يحتاج توتنام للفوز للتأهل للملحق الذي يلعب فيه وصفاء دوري المؤتمر ضد ثوالث الدوري الأوروبي.

ويحتل توتنام المركز الثالث في ترتيب المجموعة مبتعدا بثلاث نقاط عن الوصيف فيتيسه الهولندي.

وكانت مباراة توتنام ضد برايتون في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز قد تأجلت بسبب تفشي فيروس كورونا في فريق سبيرز.

توتنام رين دوري المؤتمر الأوروبي
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