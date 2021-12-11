كأس العرب - قطر تفقد مدافعها لنهاية البطولة

أعلن منتخب قطر غياب مدافعه بيدرو عن بقية مباريات كأس العرب 2021 بسبب الإصابة.

وأصيب بيدرو في العضلة الضامة أمام الإمارات يوم الجمعة في لقاء حسمه فريقه بخمسة أهداف دون رد.

ولن يتمكن مدافع السد البالغ عمره 31 عاما من المشاركة في نصف النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث أو النهائي.

وستلعب قطر في نصف النهائي ضد المغرب أو الجزائر.

وإذا فازت ستواجه مصر أو تونس أو الأردن.

وتستضيف قطر البطولة للمرة الثانية بعدما خسرت نهائي 1998 في أرضها ضد السعودية.

وهي أفضل نتيجة حققها العنابي عبر تاريخه في البطولة العربية.

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