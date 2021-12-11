كأس العرب - بونجاح: الجزائر قادرة على الفوز باللقب.. وأرشح مصر أيضا

رشح بغداد بونجاح مهاجم منتخب الجزائر منتخب مصر للفوز بلقب كأس العرب 2021.

وشدد الدولي الجزائري أن جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الأول يتابع البطولة والتي تعد بمثابة فرصة للاعبين الشباب.

وقال بونجاح في تصريحات نقلتها قناة النهار الجزائرية: "صعب جدا أن ترشّح منتخب واحد، لكن أؤكد أن الجزائر قادرة على الفوز، مع إمكانية أن تقول مصر كلمتها".

وعن الفارق بين منتخب المنتخب الجزائري الأول والمحلي أوضح قائلا: "يجب الوقوف إلى جانب اللاعبين، خاصة الصغار في السن".

كما كشف عن الصعوبات التي واجهته "التأقلم خاصة وأني اعتاد على اللعب إلى جانب محترفين في أوروبا، لكن حاليا لدينا لاعبين آخرين، وحصلنا على الوقت لكي نتأقلم".

وتحدث عن مدربه جمال بلماضي قائلا: "أعلم أن بلماضي يتابعنا، والفرصة مواتية للشباب".

وأتم "اللاعب الذي ينشط في المنتخب المحلي معنا اليوم، سيكون مُحفز بشكل جيّد من أجل تقديم ما عليه حاليا في كأس العرب".

وتعرض بونجاح للإصابة في الشوط الأول في مباراة مصر والجزائر بدور المجموعات.

وسجل مهاجم الجزائر هدفين في البطولة عندما هز شباك السودان في الجولة الافتتاحية.

ويستعد منتخب الجزائر لمواجهة المغرب في ربع نهائي كأس العرب 2021، والفائز من المواجهة يلتقي قطر التي تفوقت على الإمارات بنتيجة 5-0.

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