كأس العرب - مدرب عمان: لم نستطع إيقاف تونس

السبت، 11 ديسمبر 2021 - 11:07

كتب : محمد الجزار

عمان كأس العرب

اعترف برانكو إيفانكوفيتش مدرب عمان بأفضلية تونس التي تفوقت عليه بنتيجة 2-1 يوم الجمعة في ربع نهائي كأس العرب 2021.

وقال إيفانكوفيتش في تصريحات صحفية:"تونس استحقت الفوز، لم نجد حلولا لإيقافها".

وأضاف "الضغط أربكنا وتونس فرضت أسلوبها. فخور باللاعبين، استفدنا كثيرا من المشاركة في البطولة"..

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وأتم "الآن نعود للتركيز في تصفيات كأس العالم التي سنواجه فيها السعودية وأستراليا".

وحجزت تونس مقعدها في الدور نصف النهائي لتواجه الفائز من لقاء مصر والأردن.

وإذا واصلت مشوارها للنهائي ستلعب ضد قطر أو المغرب أو الجزائر.

كأس العرب عمان
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