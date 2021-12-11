كأس العرب - مدرب تونس: ظهرنا بمستوانا الحقيقي

السبت، 11 ديسمبر 2021 - 11:02

كتب : محمد الجزار

سيف الدين الجزيري يسجل هدف تونس الأول في عمان

أثنى منذر الكبير مدرب تونس على أداء لاعبيه أمام عمان في لقاء حسمه بنتيجة 2-1 يوم الجمعة في ربع نهائي كأس العرب 2021.

وقال الكبير في تصريحات صحفية:"قاتلنا وفرضنا أسلوبنا. منتخب تونس ظهر بوجهه الحقيقي، سجلنا هدفا في الشوط الأول وأضعنا فرصا عديدة بسبب غياب الدقة والتركيز".

وأضاف "الهزيمة ضد سوريا وضعت أيدينا على أخطاء عديدة. عمان لم تقدر على مجاراتنا".

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وأتم "اللاعبون كانوا مصممين على الفوز رغم الغيابات العديدة، والغائبون مثل علي معلول وياسين الشيخاوي شجعوهم على الظهور بشكل مثالي".

وحجزت تونس مقعدها في الدور نصف النهائي لتواجه الفائز من لقاء مصر والأردن.

وإذا واصلت مشوارها للنهائي ستلعب ضد قطر أو المغرب أو الجزائر.

تونس كأس العرب
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