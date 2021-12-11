كأس العرب - المعز علي: شغفي بتسجيل الأهداف لا يتوقف على منتخب معين.. وهدفنا النهائي

شدد المعز علي مهاجم المنتخب القطري أن شغفه بتسجيل الأهداف ليس له حدود بغض النظر عن اسم أي المنتخب.

وسجل المعز علي ثنائية في الفوز الكبير لـ قطر على الإمارات بربع نهائي كأس العرب 2021.

وقال المعز في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "سعيد بأدائي في المباراة وتسجيل هدفين، وكذلك أداء جميع اللاعبين، والأهم في المباراة هو تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور المقبل".

وأوضح "شغفي بتسجيل الأهداف لا يتوقف على منتخب معين، أعمل في الملعب جاهدا من أجل الوصول إلى المرمى وتسجيل الأهداف".

وأكمل "يجب أن أكون على قدر المسؤولية، وأن اترجم مجهود زملائي في الملعب إلى أهداف".

وأردف "اقترابي من لقب الهداف التاريخي للمنتخب يسعدني كثيرا، إلا أن سعادتي الكبرى هي مساعدة فريقي في كل بطولة يخوضها، خاصة في ظل خوض المنتخب في الفترات الأخيرة مباريات دولية على مستوى قارات العالم".

وسجل المعز 39 هدفا دوليا خلال 78 مباراة خاضها مع المنتخب القطري، حيث يتبقى له تسع أهداف للانفراد بلقب الهداف التاريخي للمنتخب.

ويرى اللاعب أن تسجيله للأهداف هي مكافأة منه إلى جميع زملائه في الملعب على مجهودهم وحماسهم وقتالهم للدفاع عن ألوان بلادهم.

وأتم عن مواجهة نصف النهائي قائلا: "ستكون صعبة وقوية، لكن يجب أن نعمل ونجتهد أكثر حتى نصل إلى الدور النهائي، وبطولة العرب بمثابة خطوة جديدة وبروفة ناجحة في اعداد المنتخب قبل خوض نهائيات كأس العالم في قطر العام المقبل".

وينتظر منتخب قطر الفائز من مباراة المغرب والجزائر في نصف النهائي.

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