كأس العرب - مؤتمر مدرب الإمارات: لا أقلق على منصبي.. ولأول مرة في مسيرتي أخسر بالخمسة

السبت، 11 ديسمبر 2021 - 10:47

كتب : محمد الجزار

فان مارفيك

شدد الهولندي بيرت فان مارفيك، المدير الفني لـ المنتخب الإمارات أنه ليس قلقا على منصبه بعد الخسارة الثقيلة أمام نظيره القطري.

وسقط منتخب الإمارات أمام قطر بخماسية دون رد في ربع نهائي كأس العرب 2021.

وأشار المدرب الهولندي إلى أنها للمرة الأولى في حياته المهنية يخسر بالخمسة.

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وقال مارفيك في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لا أقلق على منصبي، نسير على الطريق الصحيح ونخوض تجربة جيدة مع منتخب الإمارات في ظل التطور الملحوظ للمجموعة في الآونة الأخيرة".

وأضاف "أنها المرة الأولى في حياتي المهنية التي أخسر فيها بالخمسة، ويبدو هذا الأمر لي أقرب إلى حد الجنون".

وأكمل "المنتخب بدأ المباراة بصورة جيدة ولعب كرة قدم كما يجب أن تكون، لاسيما أن اللاعبين تمكنوا من الاستحواذ على الكرة خلال الشوط الأول بنسبة تجاوزت الـ70%".

وتابع "لكن للأسف تلقينا خمسة أهداف، الأمر الذي يعني أننا لم نخلق فرص، وهذا الأمر يحدث في كرة القدم، ولكن علينا أن ننظر إلى الأمام".

كما اعتبر مارفيك أن تشكيلة منتخب الإمارات كانت جيدة، إلا أن بعض اللاعبين ارتكبوا أخطاء تسببت في أهداف قتلت المباراة مبكرا.

وأتم "اعتبر أن الحضور الجماهيري الكبير سيكون تجربة جيدة للاعبين الصغار للاستفادة منها في المستقبل".

فازت قطر على الإمارات بخمسة أهداف مقابل لا شيء على ملعب البيت، في ربع نهائي بطولة كأس العرب، لتتأهل إلى نصف النهائي. نتيجة هي الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين.

المباراة شهدت حضور 63 ألف و493 مشجع، كرقم قياسي في الحضور الجماهيري لمباريات قطر، وكانت النتيجة أيضا هي الأكبر في تاريخ قطر على الإمارات.

كأس العرب الإمارات دورتموند ، بيرت فان مارفيك
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