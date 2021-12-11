خبر في الجول - نفاد تذاكر مباراة مصر والأردن

علم FilGoal.com أن التذاكر المخصصة لمباراة مصر والأردن اليوم السبت في ربع نهائي كأس العرب 2021 نفدت بالكامل بعد إقبال كبير من جماهير الفريقين.

ومن المنتظر امتلاء المقاعد المتاحة للمباراة في ملعب الجنوب، والتي قد تشهد ثالث أكبر حضور جماهيري في البطولة بعد مباراة الافتتاح ولقاء قطر والإمارات يوم الجمعة الذي حسمته الأولى بنتيجة 5-صفر.

فبعد نفاد التذاكر المطروحة للبيع سمحت اللجنة المنظمة بتوفير مقاعد إضافية للمتفرجين ليعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وجود تذاكر إضافية لحضور المواجهة.

وملعب الجنوب سعته 40 ألف متفرج واستضاف 5 مباريات في البطولة منها لقاء مصر والجزائر الذي انتهى بنتيجة 1-1.

والفائز بالمباراة سيلعب في نصف النهائي ضد تونس التي أقصت عمان من الدور ربع النهائي.

بينما ستواجه قطر الفائز من المغرب والجزائر.

وينطلق لقاء مصر والأردن الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة وتنقله قناة أون تايم سبورتس 1.

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