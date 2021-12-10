دربي المنارة أزرق.. سامبدوريا يُحكم قبضته على جنوى بهدف من خارج الخطوط

عاد سامبدوريا لتحقيق الفوز على غريمه التقليدي جنوى في مباراة الدربي والتي تُعرف باسم "دربي ديلا لانتيرنا" أي "المنارة".

وافتتح سامبدوريا الجولة 17 بالفوز على أرضية ملعب لويجي فيراريس والذي يُعرف أيضا بـ "ماراتاسي".

فوز السامب أوقف نتائجه السلبية في الدربي أمام جنوى، إذ يعود آخر فوز لهم في ديسمبر 2019، ومن ذلك الحين التقى الفريقان في 4 مباريات فاز جنوى في 2 وتعادلا في 2.

وواصل الأوكراني أندري شيفشينكو عدم تحقيقه للفوز مع جنوى إذ خسر مباراته الرابعة من أصل 5 مواجهات قاد خلالها الفريق حتى الآن.

ولم يعرف جنوى طعم الفوز في الدوري الإيطالي إلا في الجولة الأولى على حساب كالياري ومن ثم لم يفز محققا 7 تعادلات و9 هزائم محتلا المركز قبل الأخير في جدول الترتيب.

وصف المباراة

سامبدوريا تقدم أولا في المباراة عن طريق مانولو جايباديني في الدقيقة 7.

وفي الشوط الثاني أضاف فرانشيسكو كابوتو الهدف الثاني للسامب في الدقيقة 49.

وعزز جايباديني تفوق سامبدوريا بالهدف الثالث في الدقيقة 67.

هدف المهاجم الإيطالي سُجل في الدقيقة 67 لكن الحكم لم يحتسبه وطالب بمراجعة تقنية الفيديو.

في ذلك الوقت أجرى سامبدوريا التغيير بخروج صاحب الهدف ونزول فاليريو فييري بدلا منه.

وعقب خروجه من أرضية الملعب احتسب الحكم الهدف واللاعب خارج ملعب المباراة، ليحتفل زملائه معه من خارج الخطوط وهو مستبدل.

وأصبح جايباديني الهداف التاريخي للدربي برصيد 5 أهداف متساويا مع أدريانو باسيتو لاعب سامبدوريا السابق.

وفي الدقيقة 78 سجل ماتيا ديسترو هدف جنوى وتقليص الفارق.

هدف هو الأول للفريق الجريفوني بعد 439 دقيقة دون تسجيل أهدافا، وليصبح صاحب أول هدف منذ تولى شيفشينكو مسؤولية تدريب الفريق.

الفوز رفع رصيد سامبدوريا إلى 18 نقطة وارتقى للمركز الرابع عشر، بينما ظل جنوى في المركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط.