كأس العرب – غضب عنابي يُنتج 5 أهداف.. قطر تقسو على الإمارات بنتيجة تاريخية

90 دقيقة من الحصار في وسط الملعب، وهجوم كاسح كانت نتيجته تاريخية. قطر تقسو على الإمارات بخماسية.

فازت قطر على الإمارات بخمسة أهداف مقابل لا شيء على ملعب البين، في ربع نهائي بطولة كأس العرب، لتتأهل إلى نصف النهائي. نتيجة هي الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين.

سجل المعز علي هدفين، وهدف لكلا من عبد العزيز حاتم، وبوعلام خوخي، وهدف عكسي بتوقيع علي سالمين.

المباراة شهدت حضور 63 ألف و493 مشجع، كرقم قياسي في الحضور الجماهيري لمباريات قطر، وكانت النتيجة أيضا هي الأكبر في تاريخ قطر على الإمارات.

وتلتقي قطر في نصف النهائي مع الفائز بين المغرب والجزائر.





























































التشكيل

فيليكس سانشيز مدرب قطر بدأ بـ المعز علي في الهجوم، ومن خلفه أكرم عفيف.

في الجهة الأخرى، بدأ بيرت فان مارفيك بـ سيباستيان تيجالي، وكايو كانيدو في الهجوم.

وصف المباراة

قطر بدأت المباراة بقوة ولم تحتج إلا لخمس دقائق كي تسجل الأول. خطأ فادح من محمد سالم العنزي، والمعز علي قطع الكرة وأرسل عرضية أرضية إلى أكرم عفيف الذي استخلص الكرة من فوق الحارس علي خصيف، لكن المدافع علي سالمين سجلها في مرماه بالخطأ أثناء محاولة إنقاذها.

الإمارات حاولت العودة، وأرسل تيجالي عرضية في الدقيقة التاسعة، لكنها مرت أمام متابعة كايو في مواجهة المرمى.

حصار قطري

ومن هنا بدأ الحصار القطري الكامل. بينية رائعة من أكرم عفيف في الدقيقة الـ22 إلى المعز علي الذي انفرد وسدد لكن علي خصيف تألق وتصدى لها ببراعة.

وكان الهدف الثاني في الدقيقة الـ26 من ركلة جزاء. عرضية اصطدمت في يد محمد علي خمسي واحتسبها الحكم.

المعز علي نفذ ركلة الجزاء بنجاح وسجل الهدف الثاني.

خوخي بوعلام سدد كرة ثابتة قوية في الدقيقة الـ30، لكن تصدى لها علي خصيف إلى ركنية.

وفي الدقيقة الـ32 تحصلت قطر على ركلة جزاء جديدة. المعز علي انفرد وراوغ الحارس وتعرض لعرقلة، ليحتسبها الحكم ركلة جزاء.

هذه المرة نفذها خوخي بوعلام في المرمى وسجل الهدف الثالث لـ قطر في الدقيقة الـ35.

الإمارات حاولت هنا على استحياء بتصويبة من طحنون الزعابي لكن بجانب المرمى في الدقيقة الـ42.

وكان العقاب القطري قويا على تلك التصويبة، وبهدفين قبل نهاية الشوط الأول.

أكرم عفيف مرر الكرة في الدقيقة الـ44 إلى عبد العزيز حاتم، والذي سدد كرة رائعة في المقص، اكتفى خصيف بمشاهدتها.

وفي الدقيقة الـ45 كان خطأ جديدا من دفاع الإمارات، ليقطع أكرم عفيف الكرة ويمرر إلى المعز علي الذي انفرد وسجل الخامس.

الحكم احتسب تسلل، لكنه عاد لتقنية الفيديو واحتسب الهدف الخامس، لينتهي الشوط الأول بتقدم قطر بخماسية.

الشوط الثاني

فان مارفيك بدأ الشوط الثاني بثلاثة تغييرات لإنقاذ الموقف.

شارك علي مبخوت، وخليل إبراهيم، وشاهين عبد الرحمن بدلا من علي سالمين، وعلي صالح علي، ومهند سالم العنزي.

الإمارات بدأت الشوط الثاني بشكل أفضل بالفعل. علي مبخوت كاد يسجل الأول في الدقيقة الـ53 بعدما انفرد وسدد، لكن بجانب القائم.

وتدخل فيليكس سانشيز بثلاث تبديلات لـ قطر في الدقيقة الـ60. شارك طارق سلمان، ومحمد وعد، وعبد الله الأحرق بدلا من بسام الراوي، وهمام أحمد، وكريم بوضيف.

أكرم عفيف تعرض لإصابة عضلية في الدقيقة الـ61، ليكون رابع تبديلات قطر اضطراريا بخروجه ودخول أحمد علاء الدين بدلا منه.

وبعد فترة هدوء، كادت قطر تسجل السادس في الدقيقة الـ72 بعد ركنية، قابلها خوخي بوعلام برأسية في العارضة.

هنا تدخل فان مارفيك مجددا ودفع بـ محمد المنهالي بدلا من محمود خميس.

وكانت آخر تبديلات الإمارات في الدقيقة الـ75 بدخول محمد جمعة بدلا من سيباستيان تيجالي.

ركنية جديدة كادت تسفر عن السادس في الدقيقة الـ79. عرضية من عبد العزيز حاتم، قابلها خوخي بعلام برأسية رائعة، لكن علي مبخوت أنقذها من على الخط بطريقة أروع.

قطر أجرت هنا آخر التبديلات في الدقيقة الـ78 بدخول علي أسد بدلا من المعز علي.

الإمارات لم تستسلم، وكانت أخطر فرصهم في الدقيقة الـ88 عن طريق خليل إبراهيم الذي انفرد وسدد كرة ساقطة أنقذها سعد الشيب بمساعدة المدافع وحولاها إلى ركنية.

وردت قطر في الدقيقة الـ89 بتصويبة من أحمد علاء الدين، لكن علي خصيف تصدى لها ومنع دخول السادس، لينتهي اللقاء بفوز قطر بخماسية.

وتلتقي قطر في نصف النهائي مع الفائز بين المغرب والجزائر.