هالك يستحوذ على جوائز الأفضل في البرازيل.. وهيمنة مطلقة لـ مينيرو

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 - 22:51

كتب : إسلام أحمد

هالك

استحوذ لاعبو أتليتكو مينيرو على جوائز الكرة الفضية والتي تقدم بعد نهاية الموسم في الدوري البرازيلي.

هالك

النادي : أتليتيكو مينيرو

أتليتيكو مينيرو

وانتهى الموسم في البرازيل بعدما حقق مينيرو لقب الدوري لأول مرة منذ 50 عاما.

وجاء هالك على رأس قائمة الفائزين بالجوائز بعدما حصد جائزة أفضل لاعب وأفضل مهاجم وجائزة الكرة الذهبية كأفضل هداف.

أخبار متعلقة
للمرة الثالثة في تاريخه.. جريميو يهبط إلى الدرجة الثانية في البرازيل الخطة نجحت.. كينو يقود أتليتكو مينيرو لحصد لقب الدوري البرازيلي لأول مرة منذ 50 عاما منافس الأهلي - تقرير برازيلي: أبيل فيريرا يرفض عرضا خياليا من النصر السعودي لاعب برازيلي مهدد بالسجن بعد الشروع في قتل حكم

وأنهى هالك الموسم هدافا برصيد 18 هدفا في أول موسم له محليا بعدما قضى تجربة احترافية طويلة في آسيا وأوروبا ليفوز بالكرة الذهبية.

وسيطر أتليتكو مينيرو على 7 مراكز في التشكيل، فيما فاز كوكا المدير الفني بجائزة أفضل مدرب.

وفاز الأرجنتيني ماتياس زارتشو بجائزة أفضل لاعب قادم في الموسم (يخوض موسمه الأول في الدوري البرازيلي).

وجاء التشكيل المثالي للدوري البرازيلي:

حراسة المرمى: إيفرسون (مينيرو)

الدفاع: مارينيو (مينيرو) – ليو أورتيز (ريد بول براجانتينو) – جونيور ألونسو (مينيرو) – جيليريمي أرانا (مينيرو)

الوسط: إدينسلون (إنترناسيونال) – جاير (مينيرو) – رافائيل فيجيا (بالميراس)

الهجوم: أرتور (ريد بول براجانتينو) – ناتشو فيرنانديز (مينيرو) – هالك (مينيرو)

Image

وفاز أندرياس بيريرا لاعب فلامنجو بجائزة أفضل هدف في الموسم والذي جاء بتصويبة صاروخية من ركلة خرة مباشرة في شباك جوفينتود بالجولة 26.

وحصد مينيرو لقب الدوري بعد 50 عاما من الغياب عن منصات التتويج المحلية.

وشهد موسم 2021 هبوط جريميو للدرجة الثانية للمرة الثالثة في تاريخه.

هالك أتليتكو مينيرو الدوري البرازيلي
نرشح لكم
للمرة الثالثة في تاريخه.. جريميو يهبط إلى الدرجة الثانية في البرازيل غياب رفع الأثقال والخماسي الحديث.. الكشف عن 28 رياضة في أولمبياد لوس أنجلوس بوكا جونيورز يتوج بـ كأس الأرجنتين الذي استمر 694 يوما.. ويضرب موعدا ناريا مع ريفر بليت في السوبر يزاحم سيلتك الأسكتلندي.. جايتان يقود بنيارول لحصد لقب الدوري الأوروجوياني للمرة الـ 51
أخر الأخبار
الكورة مع saib.. حديث بين المحمودي وأحمد عز عن منتخب مصر في كأس العرب 7 دقيقة | كأس العرب 2021
كأس العرب – غضب عنابي يُنتج 5 أهداف.. قطر تقسو على الإمارات بنتيجة تاريخية 12 دقيقة | كأس العرب 2021
هالك يستحوذ على جوائز الأفضل في البرازيل.. وهيمنة مطلقة لـ مينيرو 14 دقيقة | أمريكا
كرة طائرة - الأهلي والزمالك ينتصران في الدوري 36 دقيقة | رياضات أخرى
كرة سلة – سقوط مفاجئ لـ الاتحاد وخسارة الزمالك وفوز الأهلي في الجولة الأولى 49 دقيقة | رياضات أخرى
بمشاركة متأخرة لـ أحمد ياسر ريان.. ألتاي يسقط على ملعبه ساعة | المحترفون
انتهت كأس العرب – قطر (5)-(0) الإمارات.. نهاية المباراة 2 ساعة | كأس العرب 2021
تشكيل كأس العرب - المعز علي يقود قطر.. وتيجالي وكايو في هجوم الإمارات 3 ساعة | كأس العرب 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أصوات العرب في الكرة الذهبية – 5 دول اختارت صلاح أولا.. ولم يتواجد بقائمة 6 بلدان 2 كأس العرب - موعد مباراة مصر مع الأردن في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة 3 وائل جمعة يكشف لـ في الجول سبب غياب أفشة عن مواجهة الجزائر 4 دوري أبطال أوروبا - الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي.. وموعد القرعة