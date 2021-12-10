الكورة مع saib.. حديث بين المحمودي وأحمد عز عن منتخب مصر في كأس العرب

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 - 22:58

كتب : FilGoal

مصر - الجزائر - كأس العرب

يقدم لكم FilGoal.com أولى حلقات برنامج "الكورة مع saib" مع محمد المحمودي، وحديثه مع أحمد عز عن منتخب مصر في بطولة كأس العرب 2021.

تتناول الحلقة ما حدث في مباراة مصر والجزائر، واقتناص صدارة المجموعة بفارق البطاقات، وعن طموح المنتخب في بطولة كأس العرب حيث سيواجه الأردن في ربع النهائي، واستعداداته لخوض كأس أمم إفريقيا.

يمكنكم أيضا المشاركة في مسابقة التوقعات لنتيجة مباراة مصر والأردن في الصفحة الخاصة بـ saib حيث سيكون هناك 5 فائزين، وفي كل حلقة سيكون هناك المزيد من العروض والجوائز.

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لمشاهدة الحلقة من هنا.

منتخب مصر كأس العرب saib الكورة مع Saib
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